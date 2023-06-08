Міг бути українцем: ексзірка Шахтаря приміряв футболку збірної України – потужне фото

Колишній лідер донецького Шахтаря Тайсон підтримав нашу країну та збірну України напередодні матчу проти Німеччини. Серце бразильського футболіста назавжди з Україною.

8 червня Тайсон виклав світлину у своїх соцмережах, де приміряв стару футболку збірної України з 20-м номером. Таким чином бразильський футболіст вирішив показати, що й надалі пам'ятає, де провів левову частину своєї кар'єри.

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Таки одягнув синьо-жовту футболку

Колишній футболіст донецького Шахтаря не став нічого видумувати, а просто підписав на фото "Україна", але англійською мовою.



Тайсон одягнув футболку збірної України / Фото з інстаграму футболіста

Ми точно знаємо, за кого буде вболівати Тайсон у найближчому товариському матчі "синьо-жовтих" проти Німеччини, який відбудеться 12 червня о Бремені.

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