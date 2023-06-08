Міг бути українцем: ексзірка Шахтаря приміряв футболку збірної України – потужне фото
Джерело:інстаграм Тайсона
Колишній лідер донецького Шахтаря Тайсон підтримав нашу країну та збірну України напередодні матчу проти Німеччини. Серце бразильського футболіста назавжди з Україною.
8 червня Тайсон виклав світлину у своїх соцмережах, де приміряв стару футболку збірної України з 20-м номером. Таким чином бразильський футболіст вирішив показати, що й надалі пам'ятає, де провів левову частину своєї кар'єри.
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Таки одягнув синьо-жовту футболку
Колишній футболіст донецького Шахтаря не став нічого видумувати, а просто підписав на фото "Україна", але англійською мовою.
Тайсон одягнув футболку збірної України / Фото з інстаграму футболіста
Ми точно знаємо, за кого буде вболівати Тайсон у найближчому товариському матчі "синьо-жовтих" проти Німеччини, який відбудеться 12 червня о Бремені.
Тайсон міг стати українцем
- Наприкінці літа 2010-го Тайсон вперше покинув рідну Бразилію та переїхав виступати в Україну за харківський Металіст.
- За харків'ян бразилець пограв три роки та перебрався у донецький Шахтар. За Металіст Тайсон відіграв 83 матчі, у яких відзначився 20 голами та 26 асистами.
- У футболці "гірників" Тайсон грав протягом 8 років – до середини квітня 2021-го. За цей довгий час бразилець провів за донеччан 299 поєдинків (найбільше в кар'єрі за один клуб) – 55 м'ячів та 78 гольових передач.
- 16 квітня 2021-го повернувся у рідну Бразилію, ставши футболістом Інтернасьйонала.
- У 2014 році Тайсон міг стати українцем. Він разом із іншими українськими футболістами співав гімн нашої країни. Але у 2016-му дебютував в офіційних матчах у складі збірної Бразилії. У тій грі проти Колумбії провів на полі лише 5 хвилин. Свій перший гол забив у 2017-му у ворота Австралії.