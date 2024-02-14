"Кролик зі щілиною в зубах": Ф'юрі нахабно звернувся до Усика

Британський боксер Тайсон Ф'юрі знову виступив із зухвалою заявою. Він звернувся до Олександра Усика.

Тайсон Ф’юрі відреагував на слова Олександра Усика про те, що він вважає себе королем королів. Він назвав себе королем боксу.

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Зухвала заява Ф'юрі на адресу Усика

"Ні, я не претендую на те, щоб бути королем королів! Це Ісус Христос.

Я заявляю, що я король боксу, і я дійсно ним є. Ти дізнаєшся про це 18 травня, кролик зі щілиною в зубах", – написав Ф'юрі.

Головне про бій

Два тижні перед запланованим боєм, Ф'юрі оголосив про його відтермінування через травму, яку він отримав під час спарингу.

В контракті з'явився новий пункт: Ф'юрі буде оштрафований, якщо знову скасує поєдинок з Олександром Усиком, це вимагала українська сторона.

Бій був перенесений вже вдруге. Спочатку він мав відбутися у грудні 2023 року, але після поєдинку з Франсісом Нганну в жовтні британський боксер вирішив взяти більше часу на відновлення.

Тож тепер бій заплановано на 18 травня 2024 року у місті Ер-Ріяд, Саудівська Аравія.

