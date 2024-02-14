Тайсон Ф’юрі відреагував на слова Олександра Усика про те, що він вважає себе королем королів. Він назвав себе королем боксу.

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Зухвала заява Ф'юрі на адресу Усика

"Ні, я не претендую на те, щоб бути королем королів! Це Ісус Христос.

Я заявляю, що я король боксу, і я дійсно ним є. Ти дізнаєшся про це 18 травня, кролик зі щілиною в зубах", – написав Ф'юрі.

Головне про бій

Два тижні перед запланованим боєм, Ф'юрі оголосив про його відтермінування через травму, яку він отримав під час спарингу.

В контракті з'явився новий пункт: Ф'юрі буде оштрафований, якщо знову скасує поєдинок з Олександром Усиком, це вимагала українська сторона.

Бій був перенесений вже вдруге. Спочатку він мав відбутися у грудні 2023 року, але після поєдинку з Франсісом Нганну в жовтні британський боксер вирішив взяти більше часу на відновлення.

Тож тепер бій заплановано на 18 травня 2024 року у місті Ер-Ріяд, Саудівська Аравія.

