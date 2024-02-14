Український боксер переконаний, що Олександр Усик точно здобуде перемогу. Він вважає, що Ф'юрі боїться свого суперника.

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Також він висловився щодо перебігу бою:

"Думаю, що Усик. Напевно, Усик буде на дистанції працювати, бо в ближній дистанції, думаю, йому буде дуже тяжко, так як Ф'юрі з усіма своїми суперниками падає, висить на них весь час, не дає їм працювати.

Думаю, Усик весь час працюватиме на дистанції, на ніжках, використовуватиме обманні маневри, виводитиме з рівноваги і просто битиме його за всі ті слова погані, які він записував. Думаю, за все це він отримає".

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