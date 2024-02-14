Український боксер переконаний, що Олександр Усик точно здобуде перемогу. Він вважає, що Ф'юрі боїться свого суперника.
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Усик – Ф'юрі: як закінчиться бій
Також він висловився щодо перебігу бою:
"Думаю, що Усик. Напевно, Усик буде на дистанції працювати, бо в ближній дистанції, думаю, йому буде дуже тяжко, так як Ф'юрі з усіма своїми суперниками падає, висить на них весь час, не дає їм працювати.
Думаю, Усик весь час працюватиме на дистанції, на ніжках, використовуватиме обманні маневри, виводитиме з рівноваги і просто битиме його за всі ті слова погані, які він записував. Думаю, за все це він отримає".
Усик – Ф'юрі: головне
- Близько за два тижні до бою Ф'юрі оголосив про його відтермінування. Причиною стало те, що під час спарингу він отримав розсічення.
- Тепер у контракті з'явився новий пункт – Ф'юрі буде оштрафований, якщо він знову скасує бій проти Олександра Усика. Цей розділ з'явився на вимогу української сторони.
- Бій перенесли вже вдруге. Спершу бій мав відбутися в грудні 2023 року. Але після поєдинку з Франсісом Нганну у жовтні британець вирішив взяти більше часу на відновлення.
- Тож тепербій відбудеться 18 травня 2024 року у Ер-Ріяд, Саудівська Аравія.