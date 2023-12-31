"Шлях до абсолютного чемпіонства": Ф'юрі пафосно прилетів до Саудівської Аравії – відео
Джерело:Туркі Аль аш-Шейх
Британський боксер Тайсон Ф’юрі зустрічатиме Новий рік в Саудівській Аравії. "Циганський король" прибув на Близький Схід, де продовжить підготовку до бою з Олександром Усиком.
У жовтні 2023 року непереможений велетень Тайсон Ф'юрі ледь не зазнав поразки від дебютанта боксерського рингу Френсіса Нганну. Щоб не повторити помилок, до бою за абсолютне чемпіонство "Жадібне пузо" готуватиметься з усією серйозністю.
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У неділю, 31 грудня, Тайсон Ф'юрі прилетів до Саудівської Аравії. Відео з прибуттям пафосного британця опублікував саудівський міністр та голова управління у справах розваг Туркі Аль аш-Шейх.
Шлях до абсолютного чемпіонства,
– зухвало підписав ролик "Циганський король".
Відео прибуття Тайсона Ф'юрі до Саудівської Аравії
В очікування "Бою століття"
- Нагадаємо, що бій за абсолютне чемпіонство в хевівейті між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком відбудеться 17 лютого в Ер-Ріяді.
- Переможець битви стане першим абсолютом в епоху чотирьох поясів.
- До цього поєдинку жоден з боксерів ще не знав гіркоти поразок. На рахунку "Циганського короля" 34 перемоги (24 нокаутом) та одна нічия.
- Український чемпіон на професійному ринзі здобув 21 перемогу, в тому числі 14 дострокових.