У листопада 2011 року Тайсон Ф'юрі проводив свій 17 поєдинок і вважався посереднім боксером. Британець не здобував серйозних титулів і міг втратити шанс здобути славу в поєдинку з Невеном Пайкичом.

Поєдинок Тайсона Ф'юрі з канадцем тривав усього раунди, пише 24 канал. До дострокової перемоги були близькі обидва боксери. І першим крок до звитяги зробив саме Пайкич.

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Перший нокдаун у кар'єрі Ф'юрі

У другому раунді Тайсону довелося витримати декілька важких ударів. Ф'юрі навіть почав розмовляти із суперником.

Усе завершилося важким ударом у щелепу, після якого Тайсон впав на канвас. До честі Тайсона слід сказати, що він відразу підвівся.

Далі Тайсон дотерпів до кінця раунду і знищив суперника в наступній трихвилинці.

Відео бою Ф'юрі та Пайкича

Через 9 років Пайкич гордо заявив, що він досі саме той боксер, який першим познайомив чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі з канвасом рингу.

"Йому взагалі пощастило, адже я планував потрясти його оверхендом і вкластися на повну потужність лівим хуком. Але він звалився від оверхенда. І я, зізнатися, цього не очікував. Так, хотів би я, щоб він не впав від того удару...", – цитує канадця vRINGe.

Неван відзначив Ф'юрі, який піднявся та продемонстрував свій чемпіонський характер.

Також, на думку канадця, Тайсон надто часто відкриває захист у своїх поєдинках.

"Мені подобається дивитися за тим, в кого він перетворився. І я б міг йому порадити, як уникнути подібних проблем. Не хочу, щоб його знову відправили на канвас. Мені подобається шоу Тайсона Ф'юрі. Ми трохи дали жару з ним на передматчевій пресконференції.

Я ще тоді заявив, що як мінімум набагато симпатичніший. Він не погодився. Було весело. У трештоці я точно сильніший", – резюмував боснійський канадець.