Тайсон Ф'юрі планує провести три бої у 2022 році: яким в черзі є Усик

Чемпіон світу з боксу у важкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі хоче активно провести 2022 рік. Його промоутер Боб Арум заявив про три бої для боксера.

Ф'юрі хоче більше боїв

Через пандемію коронавірусу Ф'юрі провів лише два бої за останні два роки. І обидва – проти Деонтея Уайлдера. В лютому 2020 року він виграв в нього чемпіонський пояс WBC. А в жовтні 2021 року захистив цей титул.

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Промоутери планували, що наступним суперником Ф'юрі стане інший британець – Ентоні Джошуа, який на той час володів трьома іншими чемпіонськими поясами у важкій вазі. Цей бій мав би великий резонанс в Британії.

Але Джошуа свої чемпіонські пояси програв Олександру Усику. І одразу погодився на реванш. Тож бій Ф'юрі – Джошуа довелося відкласти на невизначений термін.

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Тепер же Ф'юрі має провести черговий захисти титулу WBC. І його суперником має стати Ділліан Уайт, який вже давно вимагає організувати цей бій (навіть через суд). Саме його назвав "логічним суперником" і промоутер Боб Арум.

За словами Арума, такий бій має відбутися наприкінці лютого чи в березні.

Загалом же Ф'юрі планує провести три бої у 2022 році. І після Уайта наступним суперником має стати Усик або Джошуа. Все буде залежати від того, хто переможе в реванші. З ким буде третій бій – невідомо. За словами Арума, у Ф'юрі немає такого суперника, з яким би він не хотів провести бій.