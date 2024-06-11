Суперник Олександра Усика вирішив розслабитись в одному з англійських барів. Лише за допомогою охорони "Циганський король" покинув приміщення закладу.

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Перебрав із алкоголем

На відео видно, що Ф'юрі дуже сильно перебрав із алкоголем та ледь стояв на ногах. Тайсон ледь підтягував штани. Вже на виході із ресторану колишній чемпіон світу впав на коліна. Ф'юрі намагався підійнятись із колін та ще й головою гепнувся об ліхтар.

Близьке оточення Ф'юрі підтвердило той факт, що британець перебрав із алкоголем після понад року без вживання спиртних напоїв. Тому Тайсону було не дуже добре.

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Нагадаємо, що Ф'юрі відпочиває від боксу після поразки у поєдинку від Олександра Усика, який став новим абсолютним чемпіоном світу з хевівейту із 1999-го року. Між боксерами запланований реванш, який відбудеться 21 грудня 2024-го року. Якщо для українського боксера на першому місці стоїть визнання у боксі, то для Тайсона ці бої є більше, як шоу, за яке він отримає шалені гроші.

Після другої зустрічі українець планує повернутися у крузервейт, де спробує вдруге стати абсолютним чемпіоном світу у цій вазі.