Тайсон Ф'юрі "пасонув" з поєдинком проти Усика: промоутер назвав причину

Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі відмовився від поєдинку проти володаря поясів WBO, WBA, IBF Олександра Усика. Боксери могли визначити абсолютного чемпіона світу у важкій вазі.

Ф'юрі хоче більш впевнено підійти до бою з Усиком

Едді Хірн, промоутер Ентоні Джошуа, 27-го січня заявив, що Ф'юрі не хоче битися з Усиком. У зриві поєдинку Тайсона звинуватив і менеджер українця – Егіс Клімас.

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Ф'юрі вирішив зустрітися з обов'язковим претендентом по лінії WBC Ділліаном Уайтом, хоча донедавна всіляко уникав поєдинку. Уайт навіть пішов до суду.

Олександра Красюк розповів, що перед промоутерськими торгами по поєдинку Ф'юрі – Уайт розмовляв з Едді Хірном. Команда Ф'юрі начебто наполягла на тому, щоб Тайсон провів проміжний бій перед зустріччю з Усиком.

Я не можу говорити про це офіційно, адже не чув цього з перших вуст, але, згідно з інформацією, команда Ф'юрі попросила у Хірна провести ще один поєдинок, аби більш впевнено підійти до поєдинку за титул чемпіона світу проти Олександра Усика,

– розповів Красюк.

Промоутер Усика вкотре підтвердив, що спроба організації поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу проти Ф'юрі дійсно була.

"Вона була ініційована більше командою Ф’юрі. Саме вони вийшли першими на перемовини, були тією рушійною силою в перемовинах, хотіли створити конструкцію, яка злетіла б і дала світові можливість побачити перший в історії бій за всі чотири титули у надважкій вазі", – зазначив промоутер.

За словами Красюка, промоутери Едді Хірн та Боб Арум були скептичні щодо поєдинку Усика з Ф'юрі.