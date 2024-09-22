В ніч на 22 вересня відбувся бій за пояс абсолютного чемпіона світу між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа. Вже у п'ятому раунді Дюбуа відправив Ей-Джея в нокаут після кількох нокдаунів, захистивши титул IBF.

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Які плани має Ф'юрі

Британець вкотре облаяв Олександра Усика і заявив, що після того, як він поб'є українця, то битиметься з Даніелем Дюбуа.

Я збираюся битися з чортовим кроликом і потворним виродком Усиком. Я знову заберу всі пояси – я це гарантую. Після того, як я поб’ю Усика, я битимуся з Дюбуа. Такий мій план,

– розповів Тайсон Ф'юрі.

Довідка. У першому бою Усик – Ф'юрі, який відбувся у травні 2024 року, переміг український боксер, ставши абсолютним чемпіоном світу. Однак через вимоги IBF відмовився від титулу, віддавши його Даніелю Дюбуа, а той захистив його у бою з Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі відбудеться 21 грудня 2024 року.