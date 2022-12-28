Мати Ф'юрі могла померти перед поєдинком з Чісорою: що пережив "Циганський король"

Чемпіон світу WBC Тайсон Ф'юрі перебував у великому стресі напередодні поєдинку з Дереком Чісорою. Його матір була у важкому стані після серії інсультів.

Двометровий велетень Тайсон Ф’юрі виглядає брутально та зухвало на боксерському рингу та поза ним. Проте те, що відбувається в душі чемпіона світу напередодні поєдинків знають лічені особи.

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За крок від катастрофи

До бою "Циганського короля" з Дереком Чісорою залишався тиждень, коли Ф’юрі повідомили, що його матір може померти. Про свій душевний стан боксер розповів журналістам Talksport.

"Мені подзвонили, коли я був у тренувальному таборі та готувався до поєдинку проти Чісори.

Вони сказали: "Ми не хотіли вам розповідати, але ми думаємо, що ви повинні знати, що у вашої матері було кілька інсультів, вона пробула в лікарні десять днів і їй потрібна серйозна операція. Є шанси п’ять до одного, що вона може померти. Ви хочете приїхати й побачити її, перш ніж вона відбудеться?"

До бою залишився тиждень. Один тиждень. А я кажу: "Що? Чому ти, бл*дь, не сказав мені?"

Лікар відповів: "У неї тромб у горлі, і вона перенесла кілька інсультів. У неї відняло руку та ногу з одного боку, і ми повинні зробити екстрену операцію, щоб видалити тромб і поставити стент".

Я говорю про телефонний дзвінок. Лише один телефонний дзвінок відділяє вас від катастрофи. Я щасливий, що вона витримала. З нею все добре, і зараз вона одужує", - сказав Ф’юрі.

, що Тайсон Ф’юрі без надзусиль переміг 38-річного Дерека Чісору . Суддя зупинив одностороннє побиття у 10-му раунді поєдинку.

Після "епічного" бою Ф’юрі з Чісорою посмакували великими бургерами, привівши у захват всіх присутніх.