У травні в Саудівській Аравії відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.
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Мозес Ітаума зробив прогноз на бій Усик – Ф'юрі
Своїми очікуваннями від поєдинку поділився британський боксер надважкої ваги Мозес Ітаума. За його словами, "Циганський король" має більші шанси на успіх у бою з українцем.
"Я був у таборі Тайсона, у деякі дні він виглядав добре у спарингах, а в деякі був неймовірним. Чесно кажучи, результат бою залежить від того, яку версія Ф'юрі ми побачимо.
Якщо побачимо ту, яка проводить спаринги в хороші дні, то у нього буде дуже легкий вечір з Усиком", – сказав Ітаума.