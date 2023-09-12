"Інтерес досі є, побачимо": капітан Шахтаря неоднозначно відповів щодо свого майбутнього у клубі

Саме Тарас Степаненко із капітанською пов'язкою вивів збірну України на матч проти Англії у відборі на Євро-2024. Капітан "синьо-жовтих" розповів, чи задумується над продовженням кар'єри в іншому клубі.

Тарас Степаненко вже протягом 13 років присвячує свою футбольну кар'єру донецькому Шахтарю. Влітку 2010 року опорник поставив свій підпис під контрактом із "гірниками". Так від того часу Тарас і виступає за донеччан. 34-річний футболіст пройшов тернистий шлях від поразок до перемог та капітанської пов'язки.

Цікаво "Він бачить поле сідницями": екстренер Динамо оцінив важливість Зінченка для збірної України

Степаненко: В принципі почуваю я себе добре, інтерес досі є, побачимо

Тарас Степаненко зізнався, що відчуває смуток, коли український футболіст втрачає досвідчених футболістів. Опорник поставив у приклад свого вже колишнього партнера по команді Сергія Кривцова, який перебрався в Інтер Маямі. Тепер захисник виступає пліч-о-пліч із самим Ліонелем Мессі.

Капітан Шахтаря розповів, що після цього переходу отримав улюблену команду в МЛС та вболіває за свого друга.

Також Тарас пригадав нещодавній трансфер Сергія Сидорчука із київського Динамо у бельгійське Вестерло. Хоча він і був суперником Степаненка на футбольному полі, але поз його межами товаришували.

Степаненко впевнений, що втрата таких досвідчених футболістів негативно впливає на рівень українського футболу. Опорник донецького клубу зізнався, чи роздумує над своїм відходом в інший клуб навіть у такому вже поважному для футболу віці.

А стосовно свого майбутнього, я не знаю. У мене ще рік контракту з Шахтарем (до 30 червня 2024 року – 24 Канал), дай боже якщо буде здоров'я... В принципі почуваю я себе добре, інтерес досі є, побачимо. Життя покаже, це така штука, сьогодні ти тут, завтра – там, але головне тримати марку, триматися на хвилі,

– відповів Степаненко.

У футболці Шахтаря Степаненко вже провів 396 матчів (3 із них у новому сезоні-2023/2024), у яких відзначився 29 голами та 24 асистами. У своїй кар'єрі футболіст виступав лише за два клуби – запорізький Металург (83 поєдинки) і Шахтар.

Вже 16 вересня опорник може провести свій 397-й поєдинок за "гірників" та стати ще на крок ближчим до п'ятої сотні матчів за донеччан.