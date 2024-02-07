Український захисник змінив клуб в Європі заради повернення у збірну Реброва
Джерело:офіційний сайт Дунайської Стреди
Захисник збірної України Тарас Качараба офіційно визначився із новим клубом. Футболіст підписав контракт із Дунайською Стредою.
Український оборонець уклав угоду зі словацьким клубом на 2,5 роки – до кінця червня 2025-го. У Дунайську Стреду Тарас Качараба перейшов із празької Славії, за яку виступав із зими 2021-го.
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Обрав клуб із найвищими цілями
Спершу українець виступав у Празі на правах оренди, адже його контракт належав Словану Ліберець. Однак 1 січня 2022-го року Славія повноцінно підписала Качарабу. У поточному сезні-2023/2024 Тарас взяв участь лише у двох матчах Славії, у яких відзначився асистом та провів на полі 180 хвилин.
Тарас Качараба – гравець ДАК / Фото словацького клубу
В інтерв'ю для клубної пресслужби Качараба розповів, чому обрав Дунайську Стреду. Український гравець зізнався, що після отриманої травми отримував все менше ігрового тонусу у Славії, з якою у нього добігав контракт. Тому футболіст вирішив, що настав час рухатись далі.
За словами захисника, у нього була пропозиції із корейської ліги та ДАК, на якій він і зупинився, через цілі, які клуб ставить перед собою. Також Качараба не приховує свого бажання повернутись у збірну України.
Я вірю, що ми всі зробимо хорошу роботу і виведемо клуб на вищий рівень. Я приходжу сповнений енергії та мотивації, щоб допомогти команді. Я завжди граю на повну силу, намагаюся викластися на полі якнайкраще. Я постараюся зробити те саме тут, щоб уболівальники отримували задоволення від моєї гри та гри команди. Зараз для мене важливо знову грати повні матчі і показувати в них якість, тому що я хочу повернутися в збірну. Я вірю, що я допоможу ДАК, а ДАК допоможе мені,
– заявив новачок команди.
ДАК після 18-ти турів посідає 5-те місце у турнірній таблиці словацької Суперліги, набравши 29 балів. Також клуб прдовжує свої виступи у Кубку Словаччини.
Що відомо про футбольну кар'єру Тараса Качараби
- У 2012-му році перебрався із УФК Львів до структури Шахтаря. Однак закріпитись у головній команді "гірників" так і не зміг.
- Качараба пограв в оренді у Говерлі, Зірці та Словані, куди він влітку 2019-го перейшов на повноцінній основі.
- 6 січня 2021-г року дороги Качараби та Славії перетнулись вперше, коли Тарас поїхав в оренду у Прагу.
- Тарас може зіграти, як на позиції центрбека, так і на лівому фланзі оборони.
- Пограв за різні вікові збірні України.
- Поки що 29-річний захисник найбільше матчів у своїй кар'єрі за один клуб провів за Слован – 97 поєдинків (5 голів та 2 асисти).