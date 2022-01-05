У Танзанії бій завершився потужним нокаутом: суперник відлетів на декілька метрів – відео удару

Боксерський поєдинок у Танзанії завершився рідкісним нокаутом. Вже в другому раунді рефері оголосив переможця.

Підніс яскравий нокаут

На ринзі змагалися Юнус Нассоро та Еммануель Шендадо. Поєдинок тривав не довго, вже в другому раунді визначили переможця.

Варте уваги Вилетіла капа за межі рингу: у Танзанії боксер ефектно нокаутував суперника – відео удару

Нассоро виявився сильнішим. Він з неймовірною силою влучив у голосу опонента. У результаті Шендадо відлетів на кілька метрів та опинився у глибокому нокауті.

Відео удару

Після того, як Еммануель опинився на підлозі, рефері кинувся до нього та дістав з рота боксера капу. Потім він оголосив про дострокове завершення бою.

В обох боксерів не так багато досвіду на професійному ринзі. Для Нассоро це перша перемога з двох поєдинків. Шендада зазнав другої поразки у кар'єрі.