Преподнес яркий нокаут

На ринге соревновались Юнус Нассоро и Эммануэль Шендадо. Поединок длился не долго, уже во втором раунде определили победителя.

Стоящее Вылетела капа за пределы ринга: в Танзании боксер эффектно нокаутировал соперника – видео удара

Нассоро оказался сильнее. Он с невероятной силой попал в голову оппонента. В результате Шендадо отлетел на несколько метров и оказался в глубоком нокауте.

Видео удара

После того, как Эммануэль оказался на полу, рефери бросился к нему и достал изо рта боксера капу. Затем он объявил о досрочном завершении боя.

У обоих боксеров не так много опыта на профессиональном ринге. Для Нассоро это первая победа из двух поединков. Шендадо потерпел второе поражение в карьере.