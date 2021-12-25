Талановита тенісистка Костюк святкує Різдво у Монако: милі фото з сім'єю
Джерело:інстаграм Марти Костюк
Друга ракетка України Марта Костюк у колі родини зустріла різдвяні свята. Тенісистка привітала усіх з Різдвом.
Новорічні свята у колі рідних
19-річна тенісистка виклала у соцмережах світлини з Монте-Карло, де готується до нового сезону. Це один із тих періодів, які Костюк може провести із найріднішими.
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Вже 4 січня Марта відкриє для себе новий сезон. Талановита українка вийде на корт турніру 250 у Мельбурні (Австралія). А поки спортсменка насолоджується маленьким відпочинком із сім'єю. Тенісистка виклала фото та відео з молодшою сестрою Зоряною.
Вдячна і благословенна. З Різдвом вас та ваших близьких,
– привітала зі святами тенісистка.
Костюк із сестрою / Скриншот із сторіс Марти Костюк
На світлинах видно, що родина української спортсменки святкує Різдво. Не змогла Марта обійтись без танців із своєю сестрою, щоб підійняти настрій не лише родині, а й своїм підписникам.
- Минулий сезон Костюк завершила на 50 місці у рейтингу WTA.
Костюк святкує Різдво / Скриншот із сторіс Марти Костюк