Реакція олімпійського чемпіона
Олімпійський чемпіон із фристайлу у Пхьончахі-2018 прокоментував спалах коронавірусу у команді. Олександр Абраменко залишився розчарованим, повідомивши це у сторіс на своїй сторінці в інстаграмі.
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Спортсмен коротко підписав стартовий лист змагань: "Не Олімпіада, а страшний сон".
Реакція Абраменка / Скриншот із інстаграму фристайліста
За синьо-жовту збірну повинні були виступати Олександр Абраменко, Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Анастасія Новосад та Ольга Полюк.
Із них позитивні тести на коронавірус отримали Котовський, Окіпнюк та Новосад.