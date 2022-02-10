Реакція олімпійського чемпіона

Олімпійський чемпіон із фристайлу у Пхьончахі-2018 прокоментував спалах коронавірусу у команді. Олександр Абраменко залишився розчарованим, повідомивши це у сторіс на своїй сторінці в інстаграмі.

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Спортсмен коротко підписав стартовий лист змагань: "Не Олімпіада, а страшний сон".



Реакція Абраменка / Скриншот із інстаграму фристайліста

За синьо-жовту збірну повинні були виступати Олександр Абраменко, Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Анастасія Новосад та Ольга Полюк.

Із них позитивні тести на коронавірус отримали Котовський, Окіпнюк та Новосад.

До уваги. Командні змагання розпочнуться 10 лютого о 13:00. Розіграш медалей відбудеться о 13:50. Участь у першості візьмуть: Білорусь, ОКР, Канада, Швейцарія, США та Китай.