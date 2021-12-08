Таксі аж перекинулося на бік: п'яний футболіст влаштував аварію в Іспанії – фото та відео

8 грудня 2021 , 18:24
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Джерело:

Marca

Футболіст Гонсало Плата потрапив в аварію в центрі Вальядоліда. У гравця була вдвічі перевищена допустима норма алкоголю.

Аварія з таксі

Аварія сталася на одній з центральних вулиць Вальядоліда вранці (близько 6:35). Гонсало Плата за кермом Mercedes влетів у таксі.

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Від удару таксі перекинулося на бік – пасажир вилетів з автомобіля, а водія таксі довелося діставати рятувальникам. Вони в лікарні, але їх життю нічого не загрожує.

Пошкодженим виявилася і вітрина магазину оптики.

За даними журналістів, у футболіста була вдвічі перевищена допустима норма алкоголю – 0,6 проміле.

Футболіста було затримано. 

У футбольному клубі Вальядолід підтвердили інформацію про аварію за участі Плати. Клуб розпочав дисциплінарне розслідування щодо гравця.

Автор: Ігор Саджениця