З таким рівнем, як у першому таймі, нам у плей-офф не було б чого робити, – Шевченко

Наставник збірної України Андрій Шевченко провів пресконференцію після матчу з Австрією. Українська команда програла й ризикує вилетіти з Євро-2020.

Це не той рівень футболу, який ми хочемо демонструвати

Шевченко заявив, що команда в матчі з Австрією продемонструвала не той рівень гри, який хотіла.

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Він додав, що з рівнем гри, як у матчі з Австрією, команді нічого робити у плей-офф Євро-2020.

Як я вже казав, нам було важко грати фізично, ми не встигали, програвали єдиноборства, часто помилялися. У другому таймі були спроби щось змінити, ми намагалися боротися. Але це не той рівень футболу, який ми хочемо демонструвати. Розчарування є, із таким рівнем як, у першому таймі, нам у плей-офф не було б чого робити,

– сказав Шевченко.

Шевченко зазначив, що Україна провела на хорошому рівні матчі з Нідерландами та Північною Македонією. Окрім того, тренер сказав, що Україна готуватиметься до плей-офф, адже зберігає шанси вийти в 1/8 фіналу.

Наставник "синьо-жовтих" прокоментував заміни в другому таймі: Віктора Циганков замінив Руслана Маліновського, а Марлос – Миколу Шапаренка.

"Ми замінили Маліновського, адже він не потрапив у гру, багато помилявся. Хотіли підсилити наш склад Циганковим. Випустили Марлоса, намагалися налагодити хоч якийсь контроль над грою. Але Австрія дуже добре пресингувала, суперник відчував, що фізично переважає нас. Заміни ні до чого не призвели", – резюмував тренер.

Україна програла Австрії