Після цих двох трансферів до керівництва Ворскли звернулись фанати команди, які обороняють країну на передовій. Уболівальники публічно висловили своє невдоволення босам полтавського клубу.

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Безглузда трансферна політика клубу

Все через те, що обидва новачки Ворскли встигли пограти під ворогом.

Ми, бійці окремого загону "Центурія Полтава" та активний кулак фанатського руху полтавської Ворскли, висловлюємо своє невдоволення діями клубу та селекційного відділу нашого клубу. Річ у тому, що клуб підписав двох гравців: Андрюшку Кравчука, який вже в час російсько-української війни встиг пограти за московське Торпедо, та Іванка Пономаренка, який встиг також пограти за окупаційну владу у кримському чемпіонаті,

– звернулись уболівальники.

"Ми висловлюємо своє невдоволення цими гравцями. Ми не дозволимо, щоб ці люди паплюжили кольори нашого клубу, щоб ці люди носили нашу емблему. Особисто звертаюсь до Олександра Фундерата, спортивного директора полтавської Ворскли. Олександре Анатолійовичу, гідно виконуйте свою роботу! Ми не дозволимо вам паплюжити наші кольори та нашу емблему. Честь маю. Слава Україні!", – додали фанати полтавського клубу.

Нагадаємо, що Ворскла закінчила перше коло УПЛ на 9-му місці, маючи у своєму активі 18 очок. Стільки ж у Кривбаса, який йде 8-м. Відновлення чемпіонату України для полтавського клубу відбудеться 5 березня грою проти Зорі.

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