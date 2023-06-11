Де логіка: УЄФА нарахувала бали дискваліфікованій Росії в таблицю коефіцієнтів

Фінальним матчем Ліги чемпіонів добіг до свого завершення єврокубковий сезон 2022/23. Після матчу в Стамбулі УЄФА оновила таблицю коефіцієнтів.

Протягом сезону клуби країн членів УЄФА поповнювали коефіцієнт шляхом виступів у єврокубках. Проте є серед усіх рівних одне виключення. Це країна-агресор, яка веде загарбницьку війну та здійснює геноцид українців. Для терористів чиновники УЄФА зробили особливі умови.

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УЄФА хвилюється за рейтинг окупантів

Російські клуби були позбавлені єврокубків через агресію проти України. Проте бали за минулий сезон вони отримали.

Ще на початку сезону в УЄФА вирішили нараховувати Росії до таблиці коефіцієнтів 4,333 бала – це найнижчий показник за останні 5 років виступів її клубів у єврокубках. Проте така толерантність до агресорів викликала спротив багатьох країн, які чесно заробляли собі бали, не отримуючи жодних подарунків. Після розголосу показник Росії за сезон 2022/23 зник.

Проте після завершення сезону послідовні чиновники УЄФА повернули незароблені 4,333 бала. Це дозволило агресорам зайняти 26 місце в рейтингу за підсумком сезону. Позаду терористів залишилися такі футбольні країни як Хорватія, Шотландія, Греція. А в рейтингу за 5 сезонів країна 404 утрималась на 18 сходинці.

РФ на 18-й сходинці таблиці коефіцієнтів за 5 сезонів / УЄФА

"Подарунок" від УЄФА для терористів / УЄФА

Зазначимо, що це безпрецедентний випадок в історії. Під час дискваліфікації Англії та Югославії ці країни отримували 0 в таблицю. З чим пов'язана така милосердність до країни-агресорки, яка щодня вбиває мирних людей, важко зрозуміти.

Україна в сезоні 2022/23 заробила 5,7 бала та займає 21 місце. А за підсумком 5 сезон – 14 сходинку з 27,5 балами. У наступному сезоні Україна на євроарені представлять 5 клубів.