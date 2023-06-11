В течение сезона клубы стран-членов УЕФА пополняли коэффициент путем выступлений в еврокубках. Однако есть среди всех равных одно исключение. Это страна-агрессор, которая ведет захватническую войну и осуществляет геноцид украинцев. Для террористов чиновники УЕФА создали особые условия.

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УЕФА волнуется за рейтинг окупантов

Российские клубы были лишены еврокубков из-за агрессии против Украины. Однако баллы за прошлый сезон они получили.

Еще в начале сезона в УЕФА решили начислять России в таблицу коэффициентов 4,333 балла – это самый низкий показатель за последние 5 лет выступлений ее клубов в еврокубках. Однако такая толерантность к агрессорам вызвала сопротивление многих стран, честно зарабатывавших баллы, не получая никаких подарков. После огласки показатель России за сезон 2022/23 исчез.

Однако после завершения сезона последовательные чиновники УЕФА вернули незаработанные 4,333 балла. Это позволило агрессорам занять 26 место в рейтинге по итогам сезона. Позади террористов остались такие футбольные страны как Хорватия, Шотландия, Греция. А в рейтинге за 5 сезонов страна 404 удержалась на 18 строчке.

РФ на 18-й строчке таблицы коэффициентов за 5 сезонов / УЕФА

"Подарок" от УЕФА для террористов / УЕФА

Это беспрецедентный случай в истории. В ходе дисквалификации Англии и Югославии эти страны получали 0 в таблицу. С чем связано такое милосердие к стране-агрессорке, которая ежедневно убивает мирных людей, трудно понять.

Достойно внимания. Украина в сезоне 2022/23 заработала 5,7 балла и занимает 21 место. А по итогу 5 сезон – 14 строчку с 27,5 баллами. В следующем сезоне Украину на евроарене представят 5 клубов.