Чіпляємось за Лігу чемпіонів: як виглядає таблиця коефіцієнтів УЄФА та які перспективи у України
Черговий євросезон наша асоціація завершила на 14 місці, що дає право відправити у головний турнір Європи дві команди. Втім наступного сезону за цю квоту доведеться поборотися.
Футбольний євросезон 2022-2023 підійшов до завершення, пише 24 канал. Вже визначені всі переможці єврокубків, а вже наприкінці червня стартує кваліфікація нової Ліги чемпіонів сезону 2024-2025.
До теми Хто зіграє в Лізі чемпіонів 2023/2024 та які шанси в українського клубу пробитися напряму
Таким чином, сформувалась підсумкова таблиця коефіціентів УЄФА. Вона включає в себе п'ять останніх євросезонів, тобто починаючи з кампанії 2018-2019.
Україна зберігла два клуби в ЛЧ
Зігдно з нею буде формуватися розподіл команд по єврокубках на сезон 2024-2025. Україна посіла 14 місце у рейтингу та зберігла за собою дві путівки в Лігу чемпіонів. Загалом від УПЛ у міжнародні турніри потрапить п'ять клубів.
Повна таблиця коефіцієнтів УЄФА:
|МІСЦЕ
|КРАЇНА
|18/19
|19/20
|20/21
|21/22
|22/23
|РАЗОМ
|1
|Англія
|22.642
|18.571
|24.357
|21.000
|23.000
|109.570
|2
|Іспанія
|19.571
|18.928
|19.500
|18.428
|16.571
|92.998
|3
|Німеччина
|15.214
|18.714
|15.214
|16.214
|17.125
|82.481
|4
|Італія
|12.642
|14.928
|16.285
|15.714
|22.357
|81.926
|5
|Франція
|10.583
|11.666
|7.916
|18.416
|12.583
|61.164
|6
|Нідерланди
|8.600
|9.400
|9.200
|19.200
|13.500
|59.900
|7
|Португалія
|10.900
|10.300
|9.600
|12.916
|12.500
|56.216
|8
|Бельгія
|7.800
|7.600
|6.000
|6.600
|14.200
|42.200
|9
|Шотландія
|6.750
|9.750
|8.500
|7.900
|3.500
|36.400
|10
|Австрія
|6.200
|5.800
|6.700
|10.400
|4.900
|34.000
|11
|Сербія
|6.000
|6.000
|5.500
|9.500
|5.375
|32.375
|12
|Туреччина
|5.500
|5.000
|3.100
|6.700
|11.800
|32.100
|13
|Швейцарія
|3.900
|6.400
|5.125
|7.750
|8.500
|31.675
|14
|Україна
|5.600
|7.200
|6.800
|4.200
|5.700
|29.500
|15
|Чехія
|6.500
|2.500
|6.600
|6.700
|6.750
|29.050
|16
|Норвегія
|5.375
|3.750
|6.500
|7.625
|5.750
|29.000
|17
|Данія
|4.875
|5.125
|4.125
|7.800
|5.900
|27.825
|18
|Росія
|7.583
|4.666
|4.333
|5.300
|4.333*
|26.215
|19
|Хорватія
|5.750
|4.375
|5.900
|6.000
|3.375
|25.400
|20
|Греція
|5.100
|4.900
|5.100
|8.000
|2.125
|25.225
|21
|Ізраїль
|2.625
|2.375
|7.000
|6.750
|6.250
|25.000
|22
|Кіпр
|6.125
|5.125
|4.000
|4.125
|5.100
|24.475
|23
|Швеція
|4.125
|5.750
|2.500
|5.125
|6.250
|23.750
|24
|Польща
|2.250
|2.125
|4.000
|4.625
|7.750
|20.750
|25
|Угорщина
|3.250
|4.500
|4.250
|2.750
|5.875
|20.625
|26
|Румунія
|2.375
|5.875
|3.750
|2.250
|6.250
|20.500
|27
|Болгарія
|4.000
|4.125
|4.000
|3.375
|4.500
|20.000
|28
|Словаччина
|5.125
|3.000
|1.500
|4.125
|6.000
|19.750
|29
|Азербайджан
|2.375
|3.375
|2.500
|4.375
|4.000
|16.625
|30
|Казахстан
|4.250
|3.375
|1.000
|2.875
|1.125
|12.625
|31
|Словенія
|3.125
|2.000
|2.250
|3.000
|2.125
|12.500
|32
|Молдова
|1.125
|0.750
|1.375
|5.250
|3.750
|12.250
|33
|Косово
|2.500
|1.500
|1.833
|2.333
|2.875
|11.041
|34
|Ліхтенштейн
|1.500
|2.500
|0.500
|0.000
|6.500
|11.000
|35
|Латвія
|1.625
|2.250
|1.375
|2.625
|2.750
|10.625
|36
|Ірландія
|1.000
|1.250
|1.875
|2.875
|3.375
|10.375
|37
|Фінляндія
|0.875
|1.625
|1.375
|3.750
|2.625
|10.250
|38
|Литва
|2.625
|1.625
|1.625
|1.750
|2.375
|10.000
|39
|Вірменія
|1.500
|2.750
|1.375
|1.875
|2.375
|9.875
|40
|Білорусь
|5.000
|2.500
|1.500
|0.250
|0.625
|9.875
|41
|Боснія та Герцеговина
|2.000
|1.500
|2.625
|1.625
|2.000
|9.750
|42
|Люксембург
|2.625
|3.000
|1.000
|1.250
|1.125
|9.000
|43
|Фарерські острови
|1.125
|1.125
|2.750
|1.500
|2.250
|8.750
|44
|Північна Ірландія
|0.500
|2.375
|2.833
|1.625
|1.250
|8.583
|45
|Мальта
|1.500
|0.750
|1.500
|1.875
|2.625
|8.250
|46
|Грузія
|1.625
|2.250
|1.750
|1.250
|1.125
|8.000
|47
|Естонія
|0.500
|0.875
|1.375
|3.666
|1.166
|7.582
|48
|Ісландія
|1.500
|0.625
|0.625
|1.500
|3.000
|7.250
|49
|Албанія
|1.000
|0.750
|2.000
|1.625
|0.875
|6.250
|50
|Вельс
|1.000
|1.000
|1.500
|1.500
|1.166
|6.166
|51
|Гібралтар
|1.000
|1.000
|1.666
|1.250
|0.875
|5.791
|52
|Північна Македонія
|1.000
|0.500
|1.750
|0.625
|1.625
|5.500
|53
|Андорра
|0.833
|1.500
|0.666
|1.500
|0.666
|5.165
|54
|Чорногорія
|0.375
|1.000
|1.625
|0.750
|1.000
|4.750
|55
|Сан-Марино
|0.500
|0.000
|0.500
|0.166
|0.833
|1.999
* – всі клуби Росії не були допущені до євросезону 2022-2023 через війну в Україні, але УЄФА подарувала країні-окупанту 4,333 бали як найгірший показник цієї асоціації за п'ять останніх років
Як розподілиться квота для України на сезон 2024-2025:
- Переможець УПЛ стартуватиме у "чемпіонському шляху" кваліфікації Ліги чемпіонів з третього раунду, йому для проходу в основу стадію доведеться пройти двох опонентів
- Віцечемпіон УПЛ гратиме у "шляху представників ліг" з другого раунду відбору, йому треба буде проходити трьох суперників
- Загалом по "чемпіонському шляху" в основну стадію ЛЧ вийде 5 команд, а по "шляху представників ліг" – лише дві
- Переможець Кубка України отримає путівку в раунд плей-офф кваліфікації Ліги Європи (один суперник до основної стадії)
- Третє та четверте місце УПЛ почнуть шлях у Ліги конференцій з третього та другого раунду відбору відповідно (два та три опоненти до основної стадії)
Новий формат єврокубків
Нагадаємо, що з сезону 2024-2025 в Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій не буде груп на основній стадії. В кожному турнірі будуть по 36 команд, які гратимуть за швейцарською системою.
Кожна команда гратиме 8 матчів з абсолютно різними опонентами – по чотири вдома та на виїзді. За підсумками цих ігор формується загальна турнірна таблиця на 36 учасників. 1-8 команди виходять напряму в 1/8 фіналу, а 9-24 гратимуть в 1/16 фіналу за право доєднатися до перших восьми.
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Перспективи на наступний сезон
Вже із сезону 2023-2024 Україна впрягається у боротьбу за збереження двох путівок у кваліфікацію ЛЧ. Всі команди втратять бали за сезон 2018-2019, тобто у нашої асоціації віднімуть 5,600 балів.
Топ-20 рейтингу перед стартом сезону 2023-2024:
|МІСЦЕ
|КРАЇНА
|19/20
|20/21
|21/22
|22/23
|23/24
|РАЗОМ
|1
|Англія
|18.571
|24.357
|21.000
|23.000
|-
|86.928
|2
|Іспанія
|18.928
|19.500
|18.428
|16.571
|-
|73.427
|3
|Італія
|14.928
|16.285
|15.714
|22.357
|-
|69.284
|4
|Німеччина
|18.714
|15.214
|16.214
|17.125
|-
|67.267
|5
|Нідерланди
|9.400
|9.200
|19.200
|13.500
|-
|51.300
|6
|Франція
|11.666
|7.916
|18.416
|12.583
|-
|50.581
|7
|Португалія
|10.300
|9.600
|12.916
|12.500
|-
|45.316
|8
|Бельгія
|7.600
|6.000
|6.600
|14.200
|-
|34.400
|9
|Шотландія
|9.750
|8.500
|7.900
|3.500
|-
|29.650
|10
|Австрія
|5.800
|6.700
|10.400
|4.900
|-
|27.800
|11
|Швейцарія
|6.400
|5.125
|7.750
|8.500
|-
|27.775
|12
|Туреччина
|5.000
|3.100
|6.700
|11.800
|-
|26.600
|13
|Сербія
|6.000
|5.500
|9.500
|5.375
|-
|26.375
|14
|Україна
|7.200
|6.800
|4.200
|5.700
|-
|23.900
|15
|Норвегія
|3.750
|6.500
|7.625
|5.750
|-
|23.625
|16
|Данія
|5.125
|4.125
|7.800
|5.900
|-
|22.950
|17
|Чехія
|2.500
|6.600
|6.700
|6.750
|-
|22.550
|18
|Ізраїль
|2.375
|7.000
|6.750
|6.250
|-
|22.375
|19
|Греція
|4.900
|5.100
|8.000
|2.125
|-
|20.125
|20
|Хорватія
|4.375
|5.900
|6.000
|3.375
|-
|19.650
Як бачимо, Україна поки зберігає місце у топ-15. Втім дуже близько розташувались Норвегія, Данія, Чехія та Ізраїль. Нашим клубам треба набрати не менше ніж команди із цих країн або дозволити лише одній асоціації обійти нас.
Також в разі дуже успішного сезону Україна може піднятись у топ-10, що дозволить чемпіону напряму потрапити в основну стадію. Правда для цього нашим командам треба набрати аж на 20 балів більше, ніж австрійським.
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Також варто відзначити, що вперше за довгий час може бути розбита "велика п'ятірка". На початок сезону 2024-2025 Франція впаде на шосту сходинку, пропустивши вперед Нідерланди. Рейтинг в кінці наступного сезону впливатиме на розподіл місць у кампанії 2025-2026.
Як розраховується таблиця коефіцієнтів УЄФА:
- Кожна команда отримує по 2 бали за перемогу і 1 бал – за нічию у основних стадіях євросезону
- На етапах кваліфікації за перемогу дають 1 бал, за нічию – 0,5 балів
- Також команди отримують бонуси за вихід у групову стадію Ліги чемпіонів (4) та вихід у плей-офф ЛЧ (4)
- Ще по одному бонусному балу команди отримають за прохід одного раунду будь-якого єврокубка
- Для асоціації сумуються всі бали її команд у звітному євросезоні та діляться на кількість клубів, що стартували у ньому