Чіпляємось за Лігу чемпіонів: як виглядає таблиця коефіцієнтів УЄФА та які перспективи у України

Черговий євросезон наша асоціація завершила на 14 місці, що дає право відправити у головний турнір Європи дві команди. Втім наступного сезону за цю квоту доведеться поборотися.

Футбольний євросезон 2022-2023 підійшов до завершення, пише 24 канал. Вже визначені всі переможці єврокубків, а вже наприкінці червня стартує кваліфікація нової Ліги чемпіонів сезону 2024-2025.

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Таким чином, сформувалась підсумкова таблиця коефіціентів УЄФА. Вона включає в себе п'ять останніх євросезонів, тобто починаючи з кампанії 2018-2019.

Україна зберігла два клуби в ЛЧ

Зігдно з нею буде формуватися розподіл команд по єврокубках на сезон 2024-2025. Україна посіла 14 місце у рейтингу та зберігла за собою дві путівки в Лігу чемпіонів. Загалом від УПЛ у міжнародні турніри потрапить п'ять клубів.

Повна таблиця коефіцієнтів УЄФА:

МІСЦЕ КРАЇНА 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 РАЗОМ 1 Англія 22.642 18.571 24.357 21.000 23.000 109.570 2 Іспанія 19.571 18.928 19.500 18.428 16.571 92.998 3 Німеччина 15.214 18.714 15.214 16.214 17.125 82.481 4 Італія 12.642 14.928 16.285 15.714 22.357 81.926 5 Франція 10.583 11.666 7.916 18.416 12.583 61.164 6 Нідерланди 8.600 9.400 9.200 19.200 13.500 59.900 7 Португалія 10.900 10.300 9.600 12.916 12.500 56.216 8 Бельгія 7.800 7.600 6.000 6.600 14.200 42.200 9 Шотландія 6.750 9.750 8.500 7.900 3.500 36.400 10 Австрія 6.200 5.800 6.700 10.400 4.900 34.000 11 Сербія 6.000 6.000 5.500 9.500 5.375 32.375 12 Туреччина 5.500 5.000 3.100 6.700 11.800 32.100 13 Швейцарія 3.900 6.400 5.125 7.750 8.500 31.675 14 Україна 5.600 7.200 6.800 4.200 5.700 29.500 15 Чехія 6.500 2.500 6.600 6.700 6.750 29.050 16 Норвегія 5.375 3.750 6.500 7.625 5.750 29.000 17 Данія 4.875 5.125 4.125 7.800 5.900 27.825 18 Росія 7.583 4.666 4.333 5.300 4.333* 26.215 19 Хорватія 5.750 4.375 5.900 6.000 3.375 25.400 20 Греція 5.100 4.900 5.100 8.000 2.125 25.225 21 Ізраїль 2.625 2.375 7.000 6.750 6.250 25.000 22 Кіпр 6.125 5.125 4.000 4.125 5.100 24.475 23 Швеція 4.125 5.750 2.500 5.125 6.250 23.750 24 Польща 2.250 2.125 4.000 4.625 7.750 20.750 25 Угорщина 3.250 4.500 4.250 2.750 5.875 20.625 26 Румунія 2.375 5.875 3.750 2.250 6.250 20.500 27 Болгарія 4.000 4.125 4.000 3.375 4.500 20.000 28 Словаччина 5.125 3.000 1.500 4.125 6.000 19.750 29 Азербайджан 2.375 3.375 2.500 4.375 4.000 16.625 30 Казахстан 4.250 3.375 1.000 2.875 1.125 12.625 31 Словенія 3.125 2.000 2.250 3.000 2.125 12.500 32 Молдова 1.125 0.750 1.375 5.250 3.750 12.250 33 Косово 2.500 1.500 1.833 2.333 2.875 11.041 34 Ліхтенштейн 1.500 2.500 0.500 0.000 6.500 11.000 35 Латвія 1.625 2.250 1.375 2.625 2.750 10.625 36 Ірландія 1.000 1.250 1.875 2.875 3.375 10.375 37 Фінляндія 0.875 1.625 1.375 3.750 2.625 10.250 38 Литва 2.625 1.625 1.625 1.750 2.375 10.000 39 Вірменія 1.500 2.750 1.375 1.875 2.375 9.875 40 Білорусь 5.000 2.500 1.500 0.250 0.625 9.875 41 Боснія та Герцеговина 2.000 1.500 2.625 1.625 2.000 9.750 42 Люксембург 2.625 3.000 1.000 1.250 1.125 9.000 43 Фарерські острови 1.125 1.125 2.750 1.500 2.250 8.750 44 Північна Ірландія 0.500 2.375 2.833 1.625 1.250 8.583 45 Мальта 1.500 0.750 1.500 1.875 2.625 8.250 46 Грузія 1.625 2.250 1.750 1.250 1.125 8.000 47 Естонія 0.500 0.875 1.375 3.666 1.166 7.582 48 Ісландія 1.500 0.625 0.625 1.500 3.000 7.250 49 Албанія 1.000 0.750 2.000 1.625 0.875 6.250 50 Вельс 1.000 1.000 1.500 1.500 1.166 6.166 51 Гібралтар 1.000 1.000 1.666 1.250 0.875 5.791 52 Північна Македонія 1.000 0.500 1.750 0.625 1.625 5.500 53 Андорра 0.833 1.500 0.666 1.500 0.666 5.165 54 Чорногорія 0.375 1.000 1.625 0.750 1.000 4.750 55 Сан-Марино 0.500 0.000 0.500 0.166 0.833 1.999

* – всі клуби Росії не були допущені до євросезону 2022-2023 через війну в Україні, але УЄФА подарувала країні-окупанту 4,333 бали як найгірший показник цієї асоціації за п'ять останніх років

Як розподілиться квота для України на сезон 2024-2025:

Переможець УПЛ стартуватиме у "чемпіонському шляху" кваліфікації Ліги чемпіонів з третього раунду, йому для проходу в основу стадію доведеться пройти двох опонентів

Віцечемпіон УПЛ гратиме у "шляху представників ліг" з другого раунду відбору, йому треба буде проходити трьох суперників

Загалом по "чемпіонському шляху" в основну стадію ЛЧ вийде 5 команд, а по "шляху представників ліг" – лише дві

Переможець Кубка України отримає путівку в раунд плей-офф кваліфікації Ліги Європи (один суперник до основної стадії)

Третє та четверте місце УПЛ почнуть шлях у Ліги конференцій з третього та другого раунду відбору відповідно (два та три опоненти до основної стадії)

Новий формат єврокубків

Нагадаємо, що з сезону 2024-2025 в Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій не буде груп на основній стадії. В кожному турнірі будуть по 36 команд, які гратимуть за швейцарською системою.

Кожна команда гратиме 8 матчів з абсолютно різними опонентами – по чотири вдома та на виїзді. За підсумками цих ігор формується загальна турнірна таблиця на 36 учасників. 1-8 команди виходять напряму в 1/8 фіналу, а 9-24 гратимуть в 1/16 фіналу за право доєднатися до перших восьми.

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Перспективи на наступний сезон

Вже із сезону 2023-2024 Україна впрягається у боротьбу за збереження двох путівок у кваліфікацію ЛЧ. Всі команди втратять бали за сезон 2018-2019, тобто у нашої асоціації віднімуть 5,600 балів.

Топ-20 рейтингу перед стартом сезону 2023-2024:

МІСЦЕ КРАЇНА 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 РАЗОМ 1 Англія 18.571 24.357 21.000 23.000 - 86.928 2 Іспанія 18.928 19.500 18.428 16.571 - 73.427 3 Італія 14.928 16.285 15.714 22.357 - 69.284 4 Німеччина 18.714 15.214 16.214 17.125 - 67.267 5 Нідерланди 9.400 9.200 19.200 13.500 - 51.300 6 Франція 11.666 7.916 18.416 12.583 - 50.581 7 Португалія 10.300 9.600 12.916 12.500 - 45.316 8 Бельгія 7.600 6.000 6.600 14.200 - 34.400 9 Шотландія 9.750 8.500 7.900 3.500 - 29.650 10 Австрія 5.800 6.700 10.400 4.900 - 27.800 11 Швейцарія 6.400 5.125 7.750 8.500 - 27.775 12 Туреччина 5.000 3.100 6.700 11.800 - 26.600 13 Сербія 6.000 5.500 9.500 5.375 - 26.375 14 Україна 7.200 6.800 4.200 5.700 - 23.900 15 Норвегія 3.750 6.500 7.625 5.750 - 23.625 16 Данія 5.125 4.125 7.800 5.900 - 22.950 17 Чехія 2.500 6.600 6.700 6.750 - 22.550 18 Ізраїль 2.375 7.000 6.750 6.250 - 22.375 19 Греція 4.900 5.100 8.000 2.125 - 20.125 20 Хорватія 4.375 5.900 6.000 3.375 - 19.650

Як бачимо, Україна поки зберігає місце у топ-15. Втім дуже близько розташувались Норвегія, Данія, Чехія та Ізраїль. Нашим клубам треба набрати не менше ніж команди із цих країн або дозволити лише одній асоціації обійти нас.

Також в разі дуже успішного сезону Україна може піднятись у топ-10, що дозволить чемпіону напряму потрапити в основну стадію. Правда для цього нашим командам треба набрати аж на 20 балів більше, ніж австрійським.

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Також варто відзначити, що вперше за довгий час може бути розбита "велика п'ятірка". На початок сезону 2024-2025 Франція впаде на шосту сходинку, пропустивши вперед Нідерланди. Рейтинг в кінці наступного сезону впливатиме на розподіл місць у кампанії 2025-2026.

Як розраховується таблиця коефіцієнтів УЄФА: