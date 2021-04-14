Святослав Михайлюк обійшов легендарного Олександра Волкова у списку найкращих українців в НБА

Український захисник Святослав Михайлюк продовжує виступати в НБА, набираючи очки в кожному матчі. Це дозволило йому обійти Олександра Волкова у списку найкращих бомбардирів серед українців.

Михайлюк зіграв понад 22 хвилини за Оклахому в матчі проти Юти. І набрав лише п'ять очок. Але цього виявилося достатньо, щоб загалом за кар'єру в НБА набрати 1021 очко. Та піднятися на четверте місце в списку найбільш результативних українців в НБА. Він обійшов Олександра Волкова, в якого 1019 очок.

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Лідирує в цьому рейтингу Олексій Лень. Нещодавно він першим з українців набрав 4000 очок за кар'єру в НБА. Станом на 14 квітня 2021 року в його активі 4009 очок.

Вище Михайлюка також розмістилися Віталій Потапенко (3995 очок) та Станіслав Медведенко (1390).

Михайлюк був обраний під 47-м номером на драфті НБА у 2018 році Лос-Анджелес Лейкерс. Але в цьому ж сезоні згодом був обміняний в Детройт Пістонс. В цій команді він провів і сезон 2019/2020. Але посеред сезону 2021/2021 його обміняли в Оклахому-Сіті Тандер.