Німецьке видання опублікувало новину на своєму сайті під заголовком "Bild кладе край рекламі Путіна".

До теми Депутати Європарламенту вимагають в УЄФА розірвати угоду з "Газпромом"

Диктатори використовують спорт як гарну декорацію для своїх брудних справ – і не лише після Олімпіади у Пекіні. Коли Путін вторгається в сусідню країну та відмовляє їй у праві на існування, всі межі перейдено! Футбол не може продовжувати отримувати гроші, доки Путін веде війну,

– йдеться в заяві видання.

Відтак в Bild вирішили не показувати рекламу "Газпрому" на футболках Шальке, який виступає у другій Бундеслізі. Замість цього в газеті та на інтернет-сторінці видання на футболістах Шальке буде напис "Freiheit für die Ukraine".

"Це важко винести. Ні, це нестерпно! Ми змушені дивитися по телевізору рекламу "Газпрому" під гімн Ліги чемпіонів, доки війська Путіна вторгаються в Україну. Російський енергетичний гігант є спонсором УЄФА з 2012 року. Ми бачимо Шальке у футболках Газпрому – ніби корпорація лише звичайний рекламний партнер з 2007 року, а не спонсор російської державної влади. Так само і з війною. Ми маємо з нетерпінням чекати на фінал Ліги чемпіонів 28 травня у Санкт-Петербурзі. На "Газпром Арені", неподалік штаб-квартири компанії висотою 462 метри. М'яч котиться, рубль котиться – а тепер котяться ще й танки. Тріада жаху", – заявили у виданні.

Відтак там також вимагають скасувати проведення фіналу Ліги чемпіонів у Санкт-Петербурзі, прибрати рекламу "Газпрому" з матчів Ліги чемпіонів. А Шальке – відмовитися від спонсорства з російською компанією.

Експерти з букмекерської компанії Favbet пропонують зробити ставку на те, чи позбавить УЄФА Росію право провести фінал Ліги чемпіонів у сезоні 2021/2022. На те, що УЄФА піде на такий крок – коефіцієнт 1,68. На те, що цього не станеться, і Санкт-Петербург таки прийме фінальний матч в цьому сезоні – 2,02.