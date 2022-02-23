Немецкое издание опубликовало новость на своем сайте под названием "Bild кладет конец рекламе Путина".

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Диктаторы используют спорт в качестве хорошей декорации для своих грязных дел – и не только после Олимпиады в Пекине. Когда Путин вторгается в соседнюю страну и отказывает ей в праве на существование, все границы перейдены! Футбол не может продолжать получать деньги, пока Путин ведет войну,

– говорится в заявлении издания.

Поэтому Bild решили не показывать рекламу "Газпрома" на футболках Шальке, который выступает во второй Бундеслиге. Вместо этого в газете и на интернет-странице издания на футболистах Шальке будет надпись "Freiheit für die Ukraine"

"Это тяжело вынести. Нет, это невыносимо! Мы вынуждены смотреть по телевизору рекламу "Газпрома" под гимн Лиги чемпионов, пока войска Путина вторгаются в Украину. Российский энергетический гигант – спонсор УЕФА с 2012 года. Мы видим Шальке в футболках Газпрома – словно корпорация только обычный рекламный партнер с 2007 года, а не спонсор российской государственной власти. Так же и с войной. Мы должны с нетерпением ждать финала Лиги чемпионов 28 мая в Санкт-Петербурге. На "Газпром Арене", неподалеку от штаб-квартиры компании высотой 462 метры. Мяч катится, рубль катится – а теперь катятся еще и танки. Триада ужаса», – заявили в издании.

Поэтому там также требуют отменить проведение финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге, убрать рекламу "Газпрома" из матчей Лиги чемпионов. А Шальке – отказаться от спонсорства с российской компанией.

Эксперты из букмекерской компании Favbet предлагают сделать ставку на то, лишит ли УЕФА Россию права провести финал Лиги чемпионов в сезоне 2021/2022. На то, что УЕФА пойдет на такой шаг – коэффициент 1,68. На то, что этого не произойдет, и Санкт-Петербург примет финальный матч в этом сезоне – 2,02.