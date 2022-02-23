В Німеччині занепокоїлися через те, що російський "Газпром" є чи не головним спонсором УЄФА. Особливо на фоні того, що у 2024 році Німеччина прийме чемпіонат Європи, де "Газпром" має бути головним спонсором. Тож реклама російської компанії буде повсюди.

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На фоні військового вторгнення Росії до України, проти російських компаній запровадили санкції в ЄС. Тож декілька членів Європарламенту написали лист до УЄФА, де вимагають розірвати угоду з "Газпромом".

"Часи "спостерігаємо за ситуацією" минули. УЄФА повинен діяти зараз і більше не повинен узаконювати цей режим", – йдеться в листі.

Однак невідомо, чи у своєму звернені євродепутати просили УЄФА перенести фінал Ліги чемпіонів з російського Санкт-Петербурга. Гра запланована на 28 травня 2022 року.

Тісний зв’язок УЄФА та "Газпрому"

"Газпром" є офіційним спонсором УЄФА з 2012 року. І з кожним роком залученість російської компанії лише зростає. "Газпром" є спонсором Ліги чемпіонів, а також отримав право бути партнером під час Євро-2020 та майбутнього Євро-2024.

У скільки обходиться таке партнерство – офіційно не повідомляється.

Окрім того, Олександр Дюков, який є генеральним директором однією з дочірніх компаній "Газпрому" – "Газпром нафта", у 2019 році був обраний президентом Російського футбольного союзу. І у 2021 році був обраний у виконком УЄФА з правом голосу.

Журналісти також відзначають, що УЄФА не надто прискіпливо ставиться до своїх спонсорів. Під час Євро-2020 серед спонсорів турніру були китайські компанії, яких підозрюють у використанні примусової праці пригнобленої уйгурської меншини Китаю.