Гірськолижник-любитель з Черкас Євген Антропов у 87 років встановив рекорд України. У свій день народження він пройшов декілька трас та спусків на курорті в Буковелі

Євген Антропов вперше на лижі став у 79 років. У 87 років він потрапив до Національного реєстру рекордів як "найповажнішого в Україні віку гірськолижник-любитель".

На свій день народження Євген Антропов за 6,5 годин чоловік проїхав 20 трас на Буковелі, а також 32 спуски. Спуски були різної складності, у тому числі й "чорні".

Читайте також Секрети стронг-спорту: ексклюзивне інтерв'ю з найсильнішою жінкою планети

У коментарі до повідомлення про встановлення рекорду відмітили, що Євген Антропов виглядає значно молодше своїх років. На що керівниця Національного реєстру Лана Вєтрова відзначила, що "тому й так виглядає, що спортом займається, а не по лікарнях ходить".

Всього упродовж 2020 року Національний Реєстр Рекордів зареєстрував 557 національних, міжнародних, світових та обласних рекордів.