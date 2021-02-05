Українець у 87 років встановив лижний рекорд в Україні
Гірськолижник-любитель з Черкас Євген Антропов у 87 років встановив рекорд України. У свій день народження він пройшов декілька трас та спусків на курорті в Буковелі
Джерело:фейсбук Лани Вєтрової
Євген Антропов вперше на лижі став у 79 років. У 87 років він потрапив до Національного реєстру рекордів як "найповажнішого в Україні віку гірськолижник-любитель".
На свій день народження Євген Антропов за 6,5 годин чоловік проїхав 20 трас на Буковелі, а також 32 спуски. Спуски були різної складності, у тому числі й "чорні".
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У коментарі до повідомлення про встановлення рекорду відмітили, що Євген Антропов виглядає значно молодше своїх років. На що керівниця Національного реєстру Лана Вєтрова відзначила, що "тому й так виглядає, що спортом займається, а не по лікарнях ходить".
Всього упродовж 2020 року Національний Реєстр Рекордів зареєстрував 557 національних, міжнародних, світових та обласних рекордів.
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