"Вона хоче побачити нормальне життя": Світоліна розповіла про бабусю, яка лишилася в Одесі
Джерело:BBC
Українська тенісистка Еліна Світоліна, яка родом з Одеси, розповіла про свої рідних, які залишилися в Україні. Зокрема вона пригадала свою бабусю.
За словами тенісистки, вона періодично підтримує зв'язок з бабусею. Вона для неї є дуже близькою людиною, ділиться Еліна.
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Світоліна про бабусю в Одесі
"Так, це жахливо. Дійсно жахливо. Мій дядько і його сім'я знаходяться там. Моя бабуся все ще там, ми з нею дуже близькі.
Дуже важко щодня дивитися новини. Я намагаюся розмовляти з нею і підтримувати її дух. Вона любить поговорити з нами, просто щоб у моменті відчути нормальне життя", – розповіла Світоліна.
Еліна переконана, що для її бабусі це постійний стрес, вона хоче побачити нормальне життя.
"Щодня лунає тривога, летять ракети, всі ці звуки оточують її, тому вона хоче побачити мою сім'ю, побачити нормальне життя. Навіть не можу уявити, наскільки це важко для неї психологічно", – додала тенісистка.
Українка покращила становище у загальному рейтингу
- Жіноча тенісна асоціація (WTA) оновила рейтинг найкращих тенісисток світу за результатами турнірів, які відбулися минулого тижня. На ньому Еліна Світоліна, перша ракетка України, посідає 17-те місце.
- Українська спортсменка піднялася на три позиції у порівнянні з попереднім рейтингом. На останньому турнірі WTA 1000 у Дубаї (ОАЕ) вона зупинилася за крок від чвертьфіналу, програвши першій ракетці світу польській тенісистці Ізі Швьонтек.
- Лідерство залишається за Швьонтек. Друге місце посідає білоруська Аріна Соболенко, яка через війну в Україні виступає на змаганнях лише в нейтральному статусі. Топ-3 завершує американка Корі Гауфф.