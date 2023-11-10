"Визвольна боротьба триває": Світоліна і Жадан привезли дрони для бригади НГУ “Хартія” – фото

Еліна Світоліна встигає не лише поєднувати ігрову кар'єру із материнством, а й продовжує разом із іншими наближати українську перемогу у війні проти Росії. Перша ракетка України привезла чергову порцію допомоги для наших військових.

10 листопада українська тенісистка виклала декілька світлин із поїздки до захисників добровольчого підрозділу "Хартія", який був заснований патріотами Харкова, а тепер є серйозною бригадою у складі Національної гвардії України.

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Світоліна: Для мене велика честь особисто подякувати героям

Еліна Світоліна у публікації в інстаграму розповіла, що із перших днів повномасштабного вторгнення підтримує підрозділ "Хартія".

Перша ракетка України разом із письменником Сергієм Жаданом привезла військовим допомогу – розвідувальні дрони.

Для мене велика честь особисто подякувати героям. Наші найкращі хлопці та дівчата, низький уклін вам. Визвольна боротьба триває, і я закликаю всіх не зупинятися та підтримувати тих, хто нас захищає! Тільки разом ми зможемо перемогти. Слава Україні,

– написала Світоліна.



Світоліна привезла допомогу військовим / Фото з інстаграму тенісистки

Такі зіркові гості на фронті неабияк надихають наших військових, які щодня боронять Україну від безжального агресора. Світоліна із радістю зробила спільні фото із захисниками нашої країни та навіть побувала у середині української військової техніки.



Допомога Світоліної для бригади "Хартія" / Фото з інстаграму тенісистки



Світоліна привезла дрони для військових / Фото з інстаграму Еліни



Світоліна відвідала позиції українських військових / Фото з інстаграму Еліни

Нагадаємо, що перед цим Еліна вже відвідала Ірпінь, де збирала кошти на відбудову зруйнованого житлового будинку, та приїжджала у Харків, де зустрілась із юними тенісистами.

Наразі Світоліна вже повернулась у столицю України, де на неї вже 11 листопада чекатиме нагородження підсумкового турніру "Svitolina & Stakhovskyi Tennis Tour 2023" (U-14).