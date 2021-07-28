Світоліна встановила історичне досягнення для України на Олімпійський іграх

Перша ракетка України Еліна Світоліна, перемігши в чвертьфіналі Олімпійських ігор Камілу Джорджі, встановила національний рекорд. Ніколи раніше представники України не доходили до півфінальної стадії Ігор в одиночному розряді.

Раніше найкращим результатом України в індивідуальних змаганнях був чвертьфінал Світоліної на Олімпіаді в Ріо-2016. Там одеситка програла в 1/4 фіналу Петрі Квітовій.

Як це було Світоліна розкішно розбила Джорджі та пробилась у півфінал Олімпіади

У Пекіні-2008 сестри Бондаренко зіграли в парному півфіналі, де програли сестрам Вільямс.

Зазначимо, що Каміла Джорджі з Італії раніше залишила за бортом турніру таких сильних тенісисток, як американка Дженніфер Брейді, росіянка Єлєна Весніна і чешка Кароліна Плішкова.

Еліна Світоліна (Україна) – Каміла Джорджі (Італія) 2:0 (6:4, 6:4)

У наступному колі Світоліна зіграє з переможницею в парі Паула Бадоса Хіберт (Іспанія, 29-та ракетка світу) – Маркета Вондрусова (Чехія, 42).

Напередодні українка у трьох сетах обіграла Марію Саккарі з Греції в матчі 1/8 фіналу олімпійського турніру.