Світоліна впевнено вийшла до третього кола турніру WTA в Індіан-Веллсі: відео
9 жовтня 2021 , 13:15Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу в матчі другого кола престижного турніру WTA, який проходить в Індіан-Веллсі. 27-річна спортсменка, яка отримала четвертий номер посіву, без проблем обіграла чешку Терезу Мартінцову
Тереза Мартінцова – Еліна Світоліна 0:2 (2:6, 5:7)
Поєдинок тривав 1 годину 9 хвилин і завершився перемогою українки в двох сетах – 2:6, 5:7.
До слова Індіан-Веллс: Ястремська обіграла 18-річну француженку в першому колі
Для тенісисток це була перша зустріч на корті.
Варто зазначити, що для Світоліной це був перший матч на турнірі – стартовий раунд вона пропускала. Наступною суперницею сьомої ракетки світу буде румунка Сорана Кирстя, яка займає 40-е місце в рейтингу WTA.
- Ще одна українка Марта Костюк у другому колі зустрічалася з екс-першою ракеткою світу Сімоною Халеп з Румунії і програла в двох сетах – 6:7, 1:6.
Світоліна – Мартінцова відеоогляд