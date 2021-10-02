Світоліна витягла божевільний розіграш на турнірі в Чикаго: відео

Перша ракетка України Еліна Світоліна в третьому колі турніру WTA 500 в Чикаго обіграла Олену-Габріелу Рузе (6:3, 6:3).

Один з розіграшів цього матчу видався особливо ефектним – українка добігла до "мертвого" м'яча у сітки і виграла важливе очко.

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Відео розіграшу

Світоліна програла у наступному раунді