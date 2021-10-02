Світоліна витягла божевільний розіграш на турнірі в Чикаго: відео
2 жовтня 2021 , 10:31Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Перша ракетка України Еліна Світоліна в третьому колі турніру WTA 500 в Чикаго обіграла Олену-Габріелу Рузе (6:3, 6:3).
Один з розіграшів цього матчу видався особливо ефектним – українка добігла до "мертвого" м'яча у сітки і виграла важливе очко.
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Відео розіграшу
Світоліна програла у наступному раунді
- Світоліна не змогла вдруге поспіль перемогти на змаганнях у Чикаго – вона вилетіла в 1/4 фіналу від Онс Жабер з Тунісу.
- Початок матчу залишився за Еліною: вона зробила швидкий брейк і повела з рахунком 4:1, а тоді заробила ще два брейкпоїнти на подачі суперниці. Однак не реалізувала їх, після чого гра в українки перестала складатися.
- Жабер змогла перетворити рахунком 4:1 на користь Світоліної в 4:6 на свою – перемога у першому сеті. А після того Онс забрала ще чотири стартові гейми у другій партії (з двома брейками). Еліна у цей період заробляла брейкпоїнти (сім), не реалізувала жодного і робила серйозні помилки.
- Як наслідок, Жабер виграла дев'ять геймів поспіль і не втратила перевагу в два брейки у другій партії – 6:2 за Онс, яка перемагає у матчі в двох сетах.