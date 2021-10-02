Один из розыгрышей этого матча выдался особенно эффектным – украинка добежала до "мертвого" мяча у сетки и выиграла важное очко.

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Видео розыгрыша

Свитолина проиграла в следующем раунде