Світоліна на відмові суперниці продовжує боротьбу за трофей Australian Open

Еліна Світоліна пробилась у третє коло Australian Open. Перша ракетка України здолала суперницю з Франції Армоні Тан.

Армоні Тан – Еліна Світоліна 1:1 (3:6, 7:5, 1:5)

Рівно 2 години 11 хвилин знадобилось українці, щоб вийти у наступне коло змагань. Еліна стала першою з двох українських тенісисток, якій вдалось пробитись в 1/16 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії.

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На старті першого сету Світоліна повела з комфортним рахунком 0:3, взявши розіграш на подачі суперниці. Вже через три гейми українка довела цифри на табло до розгромних 1:5. Далі Тан вдалось взяти два розіграші, але ключовий гейм залишився за Еліною. У підсумку – 3:6.

Французька тенісистка віддала Світоліній дві подачі. Натомість Еліна зробила такий подарунок опонентці лише одного разу.

Нокдаун для Світоліної

У другій партії велась напружена боротьба. Включилась Тан, а Світоліна наче не була готова до такого повороту подій. Українка тричі вела у рахунку, але Армоні взяла останні два гейми та зрівняла рахунок за сетами (1:1) – 7:5.

Відмова суперниці українки

У другому сеті Світоліна провалилась на власних подачах. Аж чотири гейм поспіль Еліна віддала суперниці на своєму м'ячі.

Все вирішувалось у третьому сеті. Стартовий гейм взяла Тан, але він став першим та останнім для неї у цій партії. Світоліна розбила суперницю та зупинилась за крок до гейму, який міг стати останнім у зустрічі 1:5. Однак сама Тан отримала травму та відмовилась продовжувати матч.