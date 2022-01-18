Це сталося у першому сеті матчу між аргентинцем Федеріко Дельбонісом та іспанцем Педро Мартінес-Портеро. На тай-брейку під час короткої паузи неочікувано свідомість втратила дівчина, що подавала м'ячі.

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Обоє тенісистів одразу кинулися їй на допомогу, покликавши й медиків.

Через деякий час дівчина прийшла до тями та самостійно покинула корт.

Ймовірною причиною цього могла стати спека, яка панує в Мельбурні. В Австралії в ці дні зафіксували температурні рекорди.