Світоліна у валідольному фіналі з Корне взяла трофей турніру у Чикаго

Еліна Світоліна зіграла у фіналі WTA 250 у Чикаго (США) проти Алізе Корне з Франції. Перша ракетка України здобула свій перший титул у сезоні.

Еліна Світоліна (Україна) – Алізе Корне (Франція) 2:0 (7:5, 6:4)

Еліна Світоліна у півфіналі переграла шведку Ребекку Петерсон. Алізе Корне здолала росіянку Варвару Грачову, яка зупинила у чвертьфіналі іншу українку Марту Костюк.

Для українки цей фінал став 19-м у кар'єрі, а для Алізе – 14-й.

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Українська тенісистка дуже переконливо розпочала матч. Еліна взяла три гейми поспіль. Корне нічого не могла зробити з майже ідеальною грою першої ракетки України. Слід відзначити другий гейм, коли українка відігралась із 0:40 та виграла цей складний розіграш.

Французька тенісистка розмочила рахунок лише у четвертому геймі – 3:1. Цього Корне вистачило, щоб включитись у гру та вже додати у свій актив три гейми – 3:3. Еліна розгубила величезну перевагу у рахунку.

Ключовим став одинадцятий гейм, коли українка вигризла розіграш – 6:5. У наступному Корне намагалась знову зрівняти рахунок, але нічого не вдалось – 7:5 партія за Світоліною.

Дівчата зробили по одній подачі на виліт, Корне допустила одну подвійну помилку. Натомість у цьому показнику українка грала ідеально.

Еліна відала суперниці один гейм на своїй подачі, а тенісистка з Франції зробила таких два подарунки 26-річній одеситці.

Переможний розіграш Світоліної: відео

Традиційна нервова розв'язка від Світоліної

Представниця Франції взяла медичний тайм-аут, який був не єдиним у грі для неї. Другий сет розпочинався за сценарієм першого – Еліна повела у рахунку 3:1.

Французька тенісистка скоротила відставання до мінімуму 3:2. Це ще більше розлютило українку, яка під нуль взяла подачу суперниці – 4:2 Еліна була за два кроки від перемоги та трофею.

Світоліна "наступила на ті ж граблі", що і в першій партії, дозволивши 68-й ракетці світу з брейком наблизитись у рахунку – 4:3. Не виходь українці легко та без драматизму здобувати перемоги. Фанатам українки додалось сивих волосків на голові.

Еліна робила подарунки суперниці у тих випадках, коли точний удар міг вирішити долю гейму. Однак характер бійцівський дух українки дозволив їй взяти подачу Корне – 5:3.

Світоліна подавала на матч. Але знову без нервів не обійшлось. Два брейки переваги Корне та 5:4. Велике бажання Світоліної дозволило їй взяти десятий гейм та завершити матч.