Світоліна стартувала з потужної перемоги на турнірі WTA в Дубаї
15 лютого 2022 , 14:35Читать новость на русском
Українка Еліна Світоліна успішно здолала перше коло турніру Dubai Duty Free Tennis Championships у Дубаї (ОАЕ). Вона обіграла єгиптянку Маяр Шериф – 6:2, 6:3.
Еліна Світоліна – Маяр Шериф 6:2, 6:3
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Матч тривав 1 годину та 28 хвилин. Світоліна жодного разу не подала на виліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 4 з 11 брейкпойнтів, повідомляє 24 канал.
Далі за сіткою українка зіграє з Елізою Мертенс із Бельгії (№22 WTA) або Жиль Тайхманн зі Швейцарії (№35 WTA).
Зазначимо, що Світоліна виграла турнір у Дубаї двічі (2017 та 2018). У 2019-му дійшла до півфіналу, а останні два роки поступалася у першому колі.
Інші українки на турнірі
- Також успішно подолала стартовий раунд і Даяна Ястремська. Пройшовши кваліфікацію, де були виграні три матчі, одеситка виявилася сильнішою за румунку Ірину Бегу.
- Ще одна українка, 19-річна Марта Костюк, виступить у першому колі турніру. Її суперницею цього вечора стане друга ракетка світу білоруска Аріна Соболенко.