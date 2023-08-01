Фірмовий характер: Світоліна переграла "нейтральну" експершу ракетку світу на турнірі у США

Еліна Світоліна провела свій матч першого кола турніру у Вашингтоні.. Суперницею українки була експерша ракетка світу – Вікторія Азаренка.

Еліна Світоліна (Україна) – Вікторія Азаренка 2:0 (7:6, 6:4)

У перший день серпня відбувся матч першого кола на престижному турнірі серії WTA 500 у Вашингтоні. За путівку до 1/8 фіналу змагань боролися наша Еліна Світоліна та 19 ракетка світу Вікторія Азаренка, пише 24 Канал.

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Це була сьома зустріч між суперницями, і в ній українська тенісистка здобула другу поспіль перемогу, до цього маючи 5 поразок.

У першому сеті спортсменки влаштували справжні гойдалки. Еліна вела в рахунку 3:0, потім поступалася 3:5, вийшла вперед 6:5, але не подала на сет. Усе вирішувалося на тай-брейку, де Світоліна не залишила суперниці шансів. Еліна взяла усі свої подачі та тричі зробила міні-брейк. У підсумку перемога у вирішальному геймі – 7:2.

У другій партії суперниці мали величезні проблеми з подачою, вигравши лише 1 свою подачу за весь сет. Приємно, що це зробила саме українка. У п'ятому геймі Еліна забрала свою подачу, а в подальшому були виключно брейки, у яких тенісистки не доходили навіть до рахунку 40:40. Другий сет за Світоліною – 6:4.

Усього тенісистки провели на корті годину та 48 хвилин. Еліна виконала чотири ейси при п'яти подвійних помилках, реалізувала 9 із 11 брейк-поїнтів і виграла 3 із 11 геймів на своїй подачі.

Відеооглляд матчу Світоліна – Азаренка

Наступною суперницею Світоліної стане ще одна спортсменка без прапора – 11-та ракетка світу Дар'я Касаткіна. У 2023 році українка вже перемагала її на Ролан Гаррос.

. В 1/8 фіналу турніру Україну також представлятиме Марта Костюк. До них може приєднатися ще Ангеліна Калініна, яка свій матч першого кола проведе 1 серпня орієнтовно о 21:00 проти американки Дженніфер Брейді.