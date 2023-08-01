Б'янка Андрєєску (Канада) – Марта Костюк (Україна) 6:2, 3:6, 6:7 (5:7)

31 липня у Вашингтоні стартував престижний тенісний турнір серії WTA 500. У матчі 1/16 фіналу українка Марта Костюк зустрічалася з переможницею US Open-2019 Б'янкою Андреєску, пише 24 Канал.

До теми Білоруска та чемпіонка US Open: з ким гратимуть Світоліна, Калініна та Костюк у Вашингтоні

У першому сеті сильнішою виявилася канадська тенісистка – 6:2. Проте друга партія була за українкою. Марта обіграла суперницю з рахунком 6:3.

Все вирішилося в останньому сеті. Спочатку українська тенісистка вела партію з рахунком 4:2. Проте три поспіль програні гейми звели нанівець усі зусилля. Та все ж Марта зуміла переломити хід поєдинку. У 10-му і 12-му геймах на своїй подачі Костюк відіграла три матчболи.

Матч, який тривав 2 години 44 хвилини, завершився на користь українки.

Відеоогляд матчу Костюк – Андреєску

Зазначимо, що це була друга зустріч тенісисток. У лютому 2023 року в 1/4 турніру WTA 250 у таїландському Хуахіні Андреєску перемогла Костюк. Тож Марта взяла реванш за прикру поразку.

Важливо! У 1/8 фіналу US Open-2023 Марта Костюк зіграє проти другого номера посіву Каролін Гарсії з Франції. Суперниці двічі зустрічалися на корті й в обох випадках перемогу святкувала француженка.