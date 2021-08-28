Світоліна спробує створити диво: суперниці українських тенісисток на старті US Open

Українські тенісистки отримали свої суперниць у першому колі Відкритого чемпіонату США (US Open). Найскладніший старт буде у Даяни Ястремської та Марти Костюк.

Складний початок для українок

Відразу чотири українські тенісистки будуть боротись за трофей US Open в основній сітці. Найгірший жереб вдався для 21-річної Даяни Ястремської. Одеситка вже у першому колі зійдеться із експершою ракеткою світу Анджелік Кербер із Німеччини.

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Перша ракетка України Еліна Світоліна зіграє проти Ребекки Маріно з Канади. Канадка вперше з 2011 року виступає на US Open. Найкращий результат на турнірі вона показала в 2010 році, коли дійшла до другого кола.

Світоліна спробує у гарному настрої підійти до US Open. Еліна пробилась у фінал турніру в Чикаго, де зіграє проти Алізе Корне з Франції.

19-річній Марті Костюк також потрапив не найкращий жереб. Дівчина поміряється силами з непростою тенісисткою з Греції Марією Саккарі. До слова, Марта перед стартом Відкритого чемпіонату США зіграла на турнірі WTA 250 у Чикаго. Українка зупинилась на стадії чвертьфіналу, де програла росіянці Варварі Грачовій.

Ангеліна Калініна в 1/64 фіналу зіграє проти Маяр Шериф, яка потрапила в основну сітку у статусі "лакі-лузера". Для єгиптянки це дебютний виступ на US Open.

Троє українок пролетіли повз основу US Open

Усі українські тенісистки розпочнуть свої виступи 30 серпня.

Катерина Козлова, Леся Цуренко та Катаріна Завацька не змогли пройти кваліфікацію турніру. Завацька у двох сетах програла у першому колі представниці Польщі Урсулі Радванській.

Козлова не змогла протиставити нічого іспанській суперниці Крістіні Буксі. Найдалі у кваліфікації пройшла Цуренко. Леся здобула перемогу над австралійкою Еллен Перес. Але вже у наступному матчі програла Анні Кароліні Шмідловій зі Словаччини.