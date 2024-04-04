Переграла суперницю на класі: Світоліна переможно стартувала на турнірі у Чарльстоні

Стартовий матч першої ракетки України Еліни Світоліної нарешті відбувся 4 квітня. Поєдинок 1/16 фіналу ґрунтового турніру WTA 500 переносили із 3 квітня через дощ, який накрив американський Чарльстон.

Еліна Світоліна – Дарія Севілл 2:0 (6:2, 6:4)

Першою суперницею української тенісистки стала представниця Австралії Дарія Севілл. Поєдинок розпочався із гейму під нуль для Світоліної, яка взяла подачу суперниці. Далі австралійка швидко показала Еліні, що не буде дя неї "легкою прогулянкою" ця гра, взявши гейм на м'ячі українки, інформує 24 Канал.

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Третій гейм виявився найтривалішим на старті матчу. Лише із третього брейк-пойнту Світоліна взяла гейм та знову повела у рахунку 2:1.

Далі на американському корті Еліна мала доволі впевнений вигляд та довела перший сет до 6:2 на свою користь. У цьому геймі Світоліна не зробила жодної подачі навиліт та жодної подвійної помилки.

Впевнений старт від першої ракетки України

Друга партія теж розпочалась із гейму для українки на подачі суперниці – 1:0. А далі захистила свою подачу збільшивши свою перевагу до двох геймів.

Однак Севілл не лише взяла третій гейм, а й взяла ще наступний під нуль на подачі Еліни. Австралійка зрівняла 2:2.

У п'ятому геймі обидві тенісистки були близькі до того, аби взяти подачу одна одної. Дуже виснажливий гейм був на користь Світоліної, яка не дала Дарії вперше у матчі повести у рахунку – 3:2.

Друга частина другої партії була складнішою для Еліни. Але перша ракетка України змогла дотиснути непросту суперницю із Австралії – 6:4.

Еліна Світоліна стала другою українкою, яка пробилась до 1/8 фіналу у Чарльстоні. Також на цій стадії зіграє Ангеліна Калініна, яка зустрінеться із нейтральною росіянкою Дар'єю Касаткіною.