Світоліна розсталася з тренером, з яким виграла найбільше титулів у кар'єрі
Джерело:твітер Світоліної
Найтитулованіша українська тенісистка Еліна Світоліна вирішила розстатися зі своїм тренером. Світоліна оголосила про припинення співпраці з Ендрю Беттлсом.
Світоліна та Беттлс вирішили розійтися
27-річна Світоліна повідомила, що розстається з тренером за обопільною згодою. Разом з Беттлсом українка співпрацювала 5 років та здобула 11 титулів.
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Після п'яти років та 11 спільних титулів ми з Енді разом вирішили, що прийшов час розійтися. Я дуже вдячна йому за наполегливу працю і нескінченну підтримку. Бажаю йому всього найкращого в майбутній кар'єрі!,
– написала Світоліна.
- Тривалий час Беттлс був спаринг-партнером Світоліної. У жовтні 2018 року українка припинила співпрацю з Ніком Савіано, з яким тренувалася тільки місяць.
- У листопаді того ж року Еліна оголосила, що її головним тренером буде Беттлс. Через рік тенісистка анонсувала появу нових фахівців у своїй команді, але не стала називати прізвища.
Як Світоліна виступає у 2021 році
У сезоні-2021 українська тенісистка здобула тільки один титул на турнірі WTA у Чикаго (США) з призовим фондом понад 200 тисяч доларів.
Також Світоліна завоювала бронзову нагороду на Олімпійських іграх-2020 у Токіо. Еліна принесла Україні першу медаль з тенісу в історій Олімпіад.
На турнірах серії Гренд Слем українці не вдалося пробитися до вирішальних матчів:
- Australian Open – 1/32 фіналу
- Вімблдон – 1/62 фіналу
- Ролан Гаррос – 1/32 фіналу
- US Open – 1/4 фіналу
У 2021 році Світоліна вперше з 2016-го не кваліфікувалася на Підсумковий турнір WTA.