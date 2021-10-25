Світоліна розсталася з тренером, з яким виграла найбільше титулів у кар'єрі

Найтитулованіша українська тенісистка Еліна Світоліна вирішила розстатися зі своїм тренером. Світоліна оголосила про припинення співпраці з Ендрю Беттлсом.

Світоліна та Беттлс вирішили розійтися

27-річна Світоліна повідомила, що розстається з тренером за обопільною згодою. Разом з Беттлсом українка співпрацювала 5 років та здобула 11 титулів.

Варте уваги Світоліна попри камбек програла дводенний матч на турнірі в Іспанії

Після п'яти років та 11 спільних титулів ми з Енді разом вирішили, що прийшов час розійтися. Я дуже вдячна йому за наполегливу працю і нескінченну підтримку. Бажаю йому всього найкращого в майбутній кар'єрі!,

– написала Світоліна.

Тривалий час Беттлс був спаринг-партнером Світоліної. У жовтні 2018 року українка припинила співпрацю з Ніком Савіано, з яким тренувалася тільки місяць.

У листопаді того ж року Еліна оголосила, що її головним тренером буде Беттлс. Через рік тенісистка анонсувала появу нових фахівців у своїй команді, але не стала називати прізвища.

Як Світоліна виступає у 2021 році

У сезоні-2021 українська тенісистка здобула тільки один титул на турнірі WTA у Чикаго (США) з призовим фондом понад 200 тисяч доларів.

Також Світоліна завоювала бронзову нагороду на Олімпійських іграх-2020 у Токіо. Еліна принесла Україні першу медаль з тенісу в історій Олімпіад.

На турнірах серії Гренд Слем українці не вдалося пробитися до вирішальних матчів:

Australian Open – 1/32 фіналу

Вімблдон – 1/62 фіналу

Ролан Гаррос – 1/32 фіналу

US Open – 1/4 фіналу

У 2021 році Світоліна вперше з 2016-го не кваліфікувалася на Підсумковий турнір WTA.