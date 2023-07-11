Світоліна зізналась, чому змінила стиль гри, який лякає суперниць

Еліна Світоліна дуже впевнено повернулась у Тур після народження доньки. Українська тенісистка розповіла про зміну стилю гри, який відрізняється від попереднього.

Із поверненням у Тур Еліна Світоліна почала показувати агресивніший теніс на корті. Гра української тенісистки приємно дивує. Видно те, чого так бракувало українці у минулому, коли вона працювала під керівництвом Ендрю Беттлса.

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Світоліна: Завжди прагнула бути агресивнішою

Тепер Елін працює із новою командою, а її особистим тренером є колишній тенісист Рамон Слейтер, який раніше працював із ексчетвертою ракеткою світу Кікі Бертенс.

Новий стиль допоміг українці вже виграти один трофей після повернення на корт т вже дійти до чвертьфіналу Вімблдону-2023.

На пресконференції Світоліна розповіла, що завжди прагнула бути агресивнішою. Однак після повернення її погляд на тенісні речі та вміння дещо змінився від того, який був у Турі до вагітності. Вона привідкрила секрет, що вплинуло на зміну її ігрового стилю.

Еліна зізналась, що почувається чудово, хоча не може точно сказати, скільки років ще триватиме її професійна кар'єра.

Але почуваюся добре і комфортно на базовій лінії. Трохи змінила свою ракетку, струни. Також маю нову команду. Не намагаюся бути такою, якою була раніше. Гаразд, досягла непоганого рейтингу, номер 3 у світі, хороші результати. Але зараз для мене це нова сторінка. Хочу привнести щось нове. Поки це працює добре. Якби щось було не так, мабуть, зробила щось інше. Наразі баланс був нормальним, результати це підтверджують. Тому кожного разу, коли виходжу на корт, намагаюся працювати над тим, про що ми говоримо з командою,

– сказала Світоліна.

Нагадаємо, що 11 липня о 15:30 (з Києвом) на Світоліну чекає чвертьфінал Вімблдону-2023 проти першої ракетки світу з Польщі Іги Швьонтек.

На шляху до цього раунду Еліна вибила білоруску Вікторію Азаренко, яку вперше перемогла у кар'єрі. До цього було зіграно 5 матчів, в усіх перемогу здобувала тенісистка з Білорусі.

Еліна Світоліна змогла вибратись із топ-1000 аж до 76-ї позиції, яку наразі посідає. Однак після Вімблдону ще більше покращить своє місце у рейтингу WTA.