Чоловік Світоліної не розуміє її поїздки в Україну: тенісистка розповіла про розбіжності родини

Українська тенісистка Еліна Світоліна розповіла про невеликі розбіжності з чоловіком Гаелем Монфісом. За її словами, йому важко усвідомити те, що вона час від часу їздить в Україну.

Еліна розповіла, що для неї велика мотивація бачити людей, які продовжують жити в умовах війни. У тяжких для себе моментах життя вона згадує про силу духу українців.

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Що каже чоловік Світоліної на її поїздку до України

"Хоча це моя батьківщина, Гаелю все одно важко усвідомити, що я хочу повернутися до країни, де йде війна. Для мене така велика мотивація бачити, що життя в Україні триває. В українців такий незламний дух, ніщо не може їх по-справжньому турбувати.

Це справді величезна мотивація для мене, коли я граю важкий матч. Коли стикаюся з важкими моментами свого життя, завжди нагадую собі про людей, яким доводиться мати справу з війною, із втратою своїх будинків. Люди просто намагаються справді вижити, жити нормальним життям. І, звичайно, воїни, чоловіки та жінки, які захищають нашу країну, які взяли до рук зброю", – розповіла тенісистка.

Що відомо про діяльність Світоліної