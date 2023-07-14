Світоліна не стримала сліз під час запитання про підтримку українців: емоційне відео

Шлях Еліни Світоліної на Вімблдоні-2023 був одним із найкращих. На жаль, українська тенісистка зупинилась у кроці від фіналу лондонського турніру.

У півфіналі Еліні Світоліній не вдалось переграти чешку Маркету Вондроушову. Українка взяла шість геймів та закінчила матч у двох сетах – двічі по 3:6. Хоча у другій партії наша тенісистка видала крутий камбек та була близька до рівного рахунку, але цього разу не пощастило.

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Сльози української чемпіонки

Покидала корт Еліні зі сльозами на очах.

Дала волю емоціям Світоліна й на післяматчевій пресконференції, коли її запитали про підтримку українців. Тенісистка не змогла закінчити відповідь через сльози.

Звичайно, велика підтримка. Я отримала багато повідомлень від різних людей. Неймовірно, що вони були зі мною весь час. Сподіваюся, вони продовжать,

– відповіла українка та розплакалась.

Світоліна розплакалась на пресконференції: дивіться відео

І справді, Еліна мала потужну підтримку на Вімблдоні не лише від земляків, а й від британської публіки. Світоліна не раз зривала овації трибун.

Також Еліна встигла запам'ятатись красивим вчинком, подарувавши запрошення родині захисника України, які два дні безуспішно стояли у черзі за квитками на матч тенісистки.

Після програного півфіналу українська тенісистка ще раз через соцмережі подякувала усім за підтримку: "Безмежно вдячна за вашу підтримку".

У коментарях під постом Світоліна отримала чимало теплих слів від своїх фанатів, серед яких багато українських спортсменів.

У фіналі Вімблдон-2023 кривдниця українки Маркета Вондроушова зіграє проти представниці Тунісу Онс Жабер. Їх вирішальний матч відбудеться 15 липня о 16:00.