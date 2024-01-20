Суперницям буде непереливки: Світоліна зізналась, яку ціль поставила перед собою на сезон

Еліна Світоліна блискавично повернулась у Тур після вагітності, чим неабияк здивувала не лише уболівальників, а й своїх суперниць. Наразі перша ракетка України продовжує боротьбу на корті Australian Open-2024.

20 січня Еліна зіграє проти швейцарки Вікторії Голубіч за вихід в 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії. Напередодні поєдинку Світоліна знову поділилась своїми враженнями від повернення на корт та оцінила свій рівень гри.

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Оцінила повернення на корт та розкрила секрет перемоги над Швьонтек

Українська тенісистка не приховує свою радість, адже значно покращила потужність свого удару та стала рухливішою на корті після травми кісточки, яку отримала на US Open.

Світоліна пригадала, як на своєму першому турнірі Grand Slam після народження донечки Скай дійшла до чвертьфіналу Ролан Гаррос та півфіналу Вімблдону.

Еліна розповіла, що потрібно для того, аби переграти першу ракетку світу із Польщі Ігу Швьонтек. Тоді українка здолала польку у чвертьфіналі Вімблдону-2023 – 1:2 (5:7, 7:6, 2:6).

"Треба бути гострою", – коротко відповіла перша ракетка України.

Виступ у Мельбурні та ціль на сезон

Світоліна оцінила свої виступи в Австралії та назвала ціль на новий сезон.

"Після Вімблдону я взяла кілька днів відпустки, щоб подумати про те, чого хорошого я досягла на корті і як справлялась з важкими ситуаціями. Іноді життя йде дуже швидко – здається, що швидкість 200 миль на годину – тому важливо зупинитись та озирнутися назад. На US Open я рухалась не так добре, як хотіла через травму кісточки, але тепер я повернулася і задоволена своїм прогресом у Мельбурні", – розповіла Світоліна.

Щодо тенісу, я відчуваю, що стаю все кращою і кращою, і фізично стаю сильнішою. Моя мета на цей рік – повернутися до топ-10 світового рейтингу, і з огляду на те, як я зараз почуваюся, я вірю, що зможу це зробити,

– заявила Еліна.

Наразі Світоліна займає 23-тю позицію у рейтингу WTA (1972 очки). Однак вдалий виступ у Мельбурні ще більше покращить ситуацію українки. Лише на 39 балів більше її найближчої суперниці з Білорусі Вікторії Азарєнко, яка виступає у нейтральному статусі. Від 20-го місця, яке посідає Єкатєріна Алєксандрова із Росії, у світовому рейтингу Еліну віддаляють лише 43 пункти.