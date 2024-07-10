За крок до півфіналу: Світоліна програла Рибакіній та вибула з Вімблдону

У середу, 10 липня, на Вімблдонському турнірі відбувся чвертьфінальний матч за участю Еліни Світоліної. Українка протистояла представниці Казахстану Єлєні Рибакіній.

Еліна Світоліна – Єлена Рибакіна 0:2 (3:6, 2:6)

У попередньому раунді Еліна Світоліна вибила з турніру китаянку Сінь Ю Ван. А от Єлєна Рибакіна пробилася до чвертьфіналу на відмові "нейтральної" росіянки Анни Калінської, пише 24 Канал.

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Світоліна поступилася четвертій ракетці світу

У перших шести геймах на корті точилася рівна боротьба. Гравчині обмінялися брейками, а рахунок був нічийним – 3:3. Однак наступні три гейми представниця Казахстану виграла та закрила сет – 6:3.

Друга партія пройшла за переваги Рибакіною. В першому ж геймі казахська тенісистка забрала подачу Світоліної. Усі намагання Еліни відновити паритет завершилися безрезультатно. У підсумку партія завершилася з рахунком 6:2 на користь Рибакіної. Матч тривав одну годину та дві хвилини.

Еліна Світоліна не зуміла повторити минулорічний успіх, коли пробилася до півфіналу Вімблдону. Таким чином, на трав'яному "мейджорі" не залишилося жодної представниці України в одиночному розряді.

У парних змаганнях продовжує виступати Людмила Кіченок, яка в дуеті з латвійкою Єлєною Остапенко зіграє у чвертьфіналі.