Далі чвертьфінал: Світоліна на шаленому характері переграла переможницю US Open-2021 – відео

У четвер, 4 січня, відбулися матчі 1/8 фіналу турніру WTA 250 в Окленді. Програму цієї стадії закривав матч Еліни Світоліної проти Емми Радукану.

Емма Радукану – Еліна Світоліна 1:2 (7:6, 6:7, 1:6)

Суперниці вперше зустрічалися між собою. Поєдинок повністю виправдав сподівання від нього та подарував уболівальникам неймовірні емоції протягом усіх трьох сетів, доля двох з яких, вирішувалася на тай-брейках, пише 24 Канал.

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Перша партія розпочалася зовсім не так, як того хотілося українським уболівальникам. Британська спортсменка дуже потужно почала матч та після 6 геймів вела з рахунком 5:1. Однак Еліна не збиралася здаватися та здійснила неймовірний ривок, вийшовши вперед – 5:6. Проте у вирішальний момент Емма зібралася та в контактній боротьбі виборола перемогу на тай-брейку з рахунком 7:5.

Другий сет також був схожий на гойдалки. Суперниці в перших трьох геймах не могли взяти свою подачу, після чого Еліна змогла вийти вперед 1:3. Далі стався підйом у грі Емми Радукану, вона виграла 3 поспіль гейми та мала 2 брейк-поінти, які українка, на щастя, змогла відіграти. Після цього суперниці впевнено забирали свої подачі та знову доля сету вирішувалася на тай-брейку. Еліна поступалася в ньому з рахунком 3:1, але у своєму стилі зібралася, і на характері забрала 6 поспіль очок.

Після такого камбеку українка мала психологічну перевагу та не залишила шансів переможниці US Open-2021 у третьому сеті, який виграла з розгромним рахунком 1:6.

Протягом матчу Світоліна зробила 10 ейсів при трьох подвійних помилках, реалізувала 6 із 14 брейк-поінтів та виграла 12 із 16 геймів на своїй подачі.

. В 1/4 фіналу Еліна Світоліна зустрінеться з чеською тенісисткою Маріє Боузковою. Поєдинок відбудеться 5 січня, орієнтовний час початку матчу – 7:30. Раніше суперниці тричі грали між собою, наразі перевага за українкою – 2:1.

Дивіться відеоогляд матчу Радукану – Світоліна